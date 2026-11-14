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    Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    U.23 Việt Nam chính thức đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước U.23 Qatar tối 14.11. Dù bị dẫn trước trong hiệp 1, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã kịp gỡ hòa nhờ pha lập công của Minh Tâm, qua đó khép lại giải đấu với thành tích bất bại.

    U.23 Qatar gây sức ép, hàng công U.23 Việt Nam gặp khó

    Tối 14.11, U.23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại Gia Lai VTV Cup 2026 gặp U.23 Qatar trên sân Pleiku. Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả hòa để giành chức vô địch. Tuy nhiên, trước đối thủ có thể hình, thể lực tốt và tổ chức lối chơi chặt chẽ, đội chủ nhà đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.

    Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng- Ảnh 1.

    Rất đông khán giả có mặt tại sân Pleiku để cổ vũ U.23 Việt Nam

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    U.23 Qatar nhập cuộc chủ động với lối chơi áp sát quyết liệt, liên tục gây sức ép ngay từ phần sân đối phương. Khả năng pressing của đội khách khiến các cầu thủ U.23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Những đường chuyền ngắn quen thuộc không có nhiều khoảng trống, buộc các trung vệ phải sử dụng bóng dài để giải tỏa sức ép.

    Sau khoảng thời gian đầu có phần lúng túng, U.23 Việt Nam dần lấy lại sự chủ động. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh bắt đầu tổ chức những pha phối hợp có nhịp điệu hơn, đồng thời tìm cách khai thác khoảng trống ở hai biên.

              Minh Tâm nói gì?


    Sau trận hòa với U.23 Việt Nam tại giải giao hữu FIFA Days, Al Rawi, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Qatar, đã chia sẻ về màn trình diễn của đội nhà cũng như mục tiêu trong thời gian tới.
    Dù không thể giành chiến thắng như kỳ vọng, Al Rawi vẫn đánh giá tích cực về trận đấu. Anh cho biết đây là cuộc đối đầu khó khăn và gửi lời chúc mừng đến các đồng đội vì những nỗ lực đã thể hiện trên sân.
    "Đây là một trận đấu khó khăn. Tôi muốn chúc mừng toàn đội vì những nỗ lực đã thể hiện. Hy vọng chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn ở giải đấu tiếp theo. Đây là một trận đấu hay và khó khăn, với sự cổ vũ của rất đông người hâm mộ. Giải đấu này là cơ hội chuẩn bị tốt cho Asian Cup. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho giải đấu đó", anh cho biết.
    Trong khi đó, Minh Tâm - người ghi bàn gỡ hòa cho U.23 Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi có bàn thắng thứ ba sau ba trận đấu tại giải. Anh cho biết bản thân luôn đặt mục tiêu ghi bàn, bất kể được bố trí thi đấu ở vị trí nào.
    "Dù thi đấu ở vị trí nào, tôi cũng luôn đặt mục tiêu ghi bàn trong mỗi trận đấu. Đặc biệt, hôm nay là một trận đấu rất quan trọng, có thể xem như trận chung kết của giải. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể ghi bàn và đóng góp cho toàn đội. Họ thi đấu mạnh mẽ, táo bạo và quyết liệt. Các cầu thủ phòng ngự có thể hình tốt, cao lớn và rất chắc chắn. Vì vậy, trong hiệp một, chúng tôi đã gặp khá nhiều khó khăn",  Minh Tâm nhận xét.
    Khép lại giải đấu với thành tích bất bại, cầu thủ U.23 Việt Nam bày tỏ niềm tự hào về tinh thần đoàn kết của toàn đội dù thời gian tập trung tương đối ngắn.
    "Tôi cảm thấy rất tự hào về toàn đội. Dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tập trung và thi đấu ba trận, nhưng chúng tôi đã rất đoàn kết và luôn cùng nhau hướng đến một mục tiêu. Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ đội bóng trong tương lai. Chúng tôi hứa sẽ luôn cố gắng hết sức, thi đấu hết mình để đáp lại tình cảm của người hâm mộ", anh nhấn mạnh.
    Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng- Ảnh 2.

    U.23 Qatar là đội bóng đẳng cấp châu lục và nhiều thời điểm gần như lấn lướt đội chủ nhà

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Dù vậy, khi đội chủ nhà đang từng bước cải thiện thế trận, U.23 Qatar bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 20, Al Rawi thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng trúng cột dọc. Bóng bật ra, chạm người Faragalla trước khi đi vào lưới, giúp U.23 Qatar vượt lên dẫn 1-0.

    Bàn thua khiến U.23 Việt Nam phải đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Ngô Đăng Khoa bên cánh trái và Lê Văn Thuận ở hành lang đối diện trở thành những hướng lên bóng chủ đạo của đội chủ nhà.

    Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng- Ảnh 3.

    U.23 Qatar có bàn mở tỷ số ở phút 20

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    U.23 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục đưa bóng sang hai biên để tìm cơ hội xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác cần thiết.

    Trong khi đó, U.23 Qatar cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật. Các cầu thủ đội khách duy trì cự ly đội hình hợp lý, hỗ trợ bọc lót tốt và hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa. Có những thời điểm bóng gần như chỉ lăn bên phần sân U.23 Qatar, nhưng ưu thế kiểm soát của đội chủ nhà chưa được chuyển hóa thành những cơ hội thực sự rõ ràng.

    Minh Tâm lập công, U.23 Việt Nam lên ngôi vương

    Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công. Quang Duyệt và Williams Minh Hoàng được tung vào sân thay Văn Thuận và Hoàng Minh.

    Sự xuất hiện của Williams Minh Hoàng mang đến thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương. Cầu thủ này được bố trí chơi cao nhất trên hàng công, trong khi Nguyễn Minh Tâm chuyển sang hoạt động bên cánh phải.

    Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng- Ảnh 4.

    Điều chỉnh của HLV Đinh Hồng Vinh đã phát huy hiệu quả

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Những điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 48, Williams Minh Hoàng bất ngờ di chuyển sang cánh phải, thực hiện pha đột phá xuống sát biên rồi căng ngang vào vòng cấm. Hàng thủ U.23 Qatar phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Minh Tâm tung cú dứt điểm quyết đoán, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U.23 Việt Nam.

    Bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội chủ nhà. Không chỉ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, pha lập công của Minh Tâm còn giúp U.23 Việt Nam giành lại lợi thế trong cuộc đua vô địch.

    Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng- Ảnh 5.

    Minh Tâm một lần nữa trở thành người hùng của U.23 Việt Nam

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    U.23 Qatar không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng. Đội khách đẩy cao đội hình, tăng cường tốc độ triển khai bóng và tích cực tổ chức các tình huống tấn công về phía khung thành Cao Văn Bình.

    Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam tiếp tục tìm kiếm cơ hội bằng những pha lên bóng ở hai hành lang cánh. Đình Long Vũ có tình huống tạt bóng tầm thấp nguy hiểm bằng chân trái, nhưng Williams Minh Hoàng không thể thực hiện cú dứt điểm như mong muốn.

    Đáng tiếc, sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương, Williams Minh Hoàng gặp chấn thương. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu trong ít phút, tiền đạo này vẫn phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Quốc Toản.

    Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng- Ảnh 6.

    Williams Minh Hoàng (số 10) đóng góp lớn vào bàn gỡ hòa nhưng sau đó anh gặp chấn thương phải rời sân

    ẢNH: ĐỘC LẬ

    Trong khoảng thời gian sau đó, U.23 Qatar duy trì sức ép đáng kể. Al Rawi, người góp công trong bàn mở tỷ số, tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm bằng cú sút xa đầy uy lực. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình đã tập trung cản phá, bảo vệ khung thành đội chủ nhà.

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. U.23 Việt Nam chính thức giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 với 7 điểm, bất bại sau 3 trận đấu.

    Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Sau 2 chiến thắng trước U.23 Thái Lan và U.23 Singapore, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua thời điểm khó khăn trước U.23 Qatar để đăng quang trên sân nhà. Theo điều lệ giải, đội vô địch được thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng).

    Đội á quân U.23 Qatar nhận 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và đội U.23 Thái Lan giành HCĐ nhận phần thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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