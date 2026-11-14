Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng

U.23 Qatar gây sức ép, hàng công U.23 Việt Nam gặp khó
Tối 14.11, U.23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại Gia Lai VTV Cup 2026 gặp U.23 Qatar trên sân Pleiku. Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả hòa để giành chức vô địch. Tuy nhiên, trước đối thủ có thể hình, thể lực tốt và tổ chức lối chơi chặt chẽ, đội chủ nhà đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.
U.23 Qatar nhập cuộc chủ động với lối chơi áp sát quyết liệt, liên tục gây sức ép ngay từ phần sân đối phương. Khả năng pressing của đội khách khiến các cầu thủ U.23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Những đường chuyền ngắn quen thuộc không có nhiều khoảng trống, buộc các trung vệ phải sử dụng bóng dài để giải tỏa sức ép.
Sau khoảng thời gian đầu có phần lúng túng, U.23 Việt Nam dần lấy lại sự chủ động. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh bắt đầu tổ chức những pha phối hợp có nhịp điệu hơn, đồng thời tìm cách khai thác khoảng trống ở hai biên.
Minh Tâm nói gì?
Dù vậy, khi đội chủ nhà đang từng bước cải thiện thế trận, U.23 Qatar bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 20, Al Rawi thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng trúng cột dọc. Bóng bật ra, chạm người Faragalla trước khi đi vào lưới, giúp U.23 Qatar vượt lên dẫn 1-0.
Bàn thua khiến U.23 Việt Nam phải đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Ngô Đăng Khoa bên cánh trái và Lê Văn Thuận ở hành lang đối diện trở thành những hướng lên bóng chủ đạo của đội chủ nhà.
U.23 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục đưa bóng sang hai biên để tìm cơ hội xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác cần thiết.
Trong khi đó, U.23 Qatar cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật. Các cầu thủ đội khách duy trì cự ly đội hình hợp lý, hỗ trợ bọc lót tốt và hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa. Có những thời điểm bóng gần như chỉ lăn bên phần sân U.23 Qatar, nhưng ưu thế kiểm soát của đội chủ nhà chưa được chuyển hóa thành những cơ hội thực sự rõ ràng.
Minh Tâm lập công, U.23 Việt Nam lên ngôi vương
Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công. Quang Duyệt và Williams Minh Hoàng được tung vào sân thay Văn Thuận và Hoàng Minh.
Sự xuất hiện của Williams Minh Hoàng mang đến thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương. Cầu thủ này được bố trí chơi cao nhất trên hàng công, trong khi Nguyễn Minh Tâm chuyển sang hoạt động bên cánh phải.
Những điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 48, Williams Minh Hoàng bất ngờ di chuyển sang cánh phải, thực hiện pha đột phá xuống sát biên rồi căng ngang vào vòng cấm. Hàng thủ U.23 Qatar phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Minh Tâm tung cú dứt điểm quyết đoán, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U.23 Việt Nam.
Bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội chủ nhà. Không chỉ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, pha lập công của Minh Tâm còn giúp U.23 Việt Nam giành lại lợi thế trong cuộc đua vô địch.
U.23 Qatar không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng. Đội khách đẩy cao đội hình, tăng cường tốc độ triển khai bóng và tích cực tổ chức các tình huống tấn công về phía khung thành Cao Văn Bình.
Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam tiếp tục tìm kiếm cơ hội bằng những pha lên bóng ở hai hành lang cánh. Đình Long Vũ có tình huống tạt bóng tầm thấp nguy hiểm bằng chân trái, nhưng Williams Minh Hoàng không thể thực hiện cú dứt điểm như mong muốn.
Đáng tiếc, sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương, Williams Minh Hoàng gặp chấn thương. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu trong ít phút, tiền đạo này vẫn phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Quốc Toản.
Trong khoảng thời gian sau đó, U.23 Qatar duy trì sức ép đáng kể. Al Rawi, người góp công trong bàn mở tỷ số, tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm bằng cú sút xa đầy uy lực. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình đã tập trung cản phá, bảo vệ khung thành đội chủ nhà.
Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. U.23 Việt Nam chính thức giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 với 7 điểm, bất bại sau 3 trận đấu.
Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Sau 2 chiến thắng trước U.23 Thái Lan và U.23 Singapore, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua thời điểm khó khăn trước U.23 Qatar để đăng quang trên sân nhà. Theo điều lệ giải, đội vô địch được thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng).
Đội á quân U.23 Qatar nhận 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và đội U.23 Thái Lan giành HCĐ nhận phần thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).
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