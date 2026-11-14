Hòa kịch tính U.23 Qatar nhờ 'gà son' Minh Tâm, U.23 Việt Nam vô địch Gia Lai Cup: 2,6 tỉ đồng tiền thưởng

Minh Tâm nói gì?





Sau trận hòa với U.23 Việt Nam tại giải giao hữu FIFA Days, Al Rawi, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Qatar, đã chia sẻ về màn trình diễn của đội nhà cũng như mục tiêu trong thời gian tới.

Dù không thể giành chiến thắng như kỳ vọng, Al Rawi vẫn đánh giá tích cực về trận đấu. Anh cho biết đây là cuộc đối đầu khó khăn và gửi lời chúc mừng đến các đồng đội vì những nỗ lực đã thể hiện trên sân.

"Đây là một trận đấu khó khăn. Tôi muốn chúc mừng toàn đội vì những nỗ lực đã thể hiện. Hy vọng chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn ở giải đấu tiếp theo. Đây là một trận đấu hay và khó khăn, với sự cổ vũ của rất đông người hâm mộ. Giải đấu này là cơ hội chuẩn bị tốt cho Asian Cup. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho giải đấu đó", anh cho biết.

Trong khi đó, Minh Tâm - người ghi bàn gỡ hòa cho U.23 Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi có bàn thắng thứ ba sau ba trận đấu tại giải. Anh cho biết bản thân luôn đặt mục tiêu ghi bàn, bất kể được bố trí thi đấu ở vị trí nào.

"Dù thi đấu ở vị trí nào, tôi cũng luôn đặt mục tiêu ghi bàn trong mỗi trận đấu. Đặc biệt, hôm nay là một trận đấu rất quan trọng, có thể xem như trận chung kết của giải. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể ghi bàn và đóng góp cho toàn đội. Họ thi đấu mạnh mẽ, táo bạo và quyết liệt. Các cầu thủ phòng ngự có thể hình tốt, cao lớn và rất chắc chắn. Vì vậy, trong hiệp một, chúng tôi đã gặp khá nhiều khó khăn", Minh Tâm nhận xét.

Khép lại giải đấu với thành tích bất bại, cầu thủ U.23 Việt Nam bày tỏ niềm tự hào về tinh thần đoàn kết của toàn đội dù thời gian tập trung tương đối ngắn.

"Tôi cảm thấy rất tự hào về toàn đội. Dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tập trung và thi đấu ba trận, nhưng chúng tôi đã rất đoàn kết và luôn cùng nhau hướng đến một mục tiêu. Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ đội bóng trong tương lai. Chúng tôi hứa sẽ luôn cố gắng hết sức, thi đấu hết mình để đáp lại tình cảm của người hâm mộ", anh nhấn mạnh.