CLB TP.Đồng Nai đau khổ vì ngoại binh kém, HLV Việt Thắng làm gì để thoát đáy?

Ngoại binh không đáp ứng kỳ vọng

Trong bóng đá chuyên nghiệp, ngoại binh được đưa về không chỉ để bổ sung quân số mà còn phải nâng tầm chất lượng đội hình. Họ cần thể hiện sự vượt trội về chuyên môn, tạo đột biến và biết cách giải quyết những thời điểm khó khăn.

HLV Việt Thắng lo lắng với các ngoại binh ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy nhiên, tại CLB TP.Đồng Nai, những nhân tố nước ngoài như Vulis Milos, Majdevac Andrija, Jovic Flip, Ivan Virgil Adrei lại chưa chứng minh được giá trị tương xứng với kỳ vọng. Thay vì trở thành điểm tựa, họ đang khiến ban huấn luyện phải đau đầu trong việc bố trí đội hình và lựa chọn nhân sự.

Đây cũng là điều khiến HLV Việt Thắng không khỏi phiền lòng. Khi ngoại binh không thể hiện được năng lực tốt hơn nội binh, việc ưu tiên sử dụng họ trở thành một bài toán khó.

Thậm chí, nhà cầm quân này phải cân nhắc liệu có nên trao cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào những ngoại binh chưa đáp ứng yêu cầu.

Đó là một nghịch lý đáng suy nghĩ. Đội bóng phải đầu tư để có được lực lượng nước ngoài, nhưng cuối cùng lại không thể khai thác hiệu quả nguồn nhân sự này.

Ngoại binh chơi không tốt làm lối đá của Đồng Nai khó khăn trước Becamex TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Khó khăn của CLB TP.Đồng Nai

Cuộc đối đầu dù chỉ là tập huấn với Becamex TP.HCM, một đội hạng nhất đang có phong độ cao, cho thấy CLB TP.Đồng Nai vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 sau 90 phút đầy vất vả, trong đó thầy trò HLV Việt Thắng phải nỗ lực rất nhiều mới giữ lại được một điểm.

Đồng Nai đã tránh khỏi một thất bại, nhưng không thể che lấp những hạn chế trong chất lượng đội hình. Khi ngoại binh không tạo được dấu ấn, gánh nặng chuyên môn lại dồn lên các cầu thủ nội.

Những nội binh vốn đã phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong hệ thống chiến thuật nay tiếp tục phải bù đắp những khoảng trống mà các đồng đội nước ngoài để lại.

Các nội binh như Lương Xuân Trường, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Hữu Tuấn (từ phải sang) chật vật gánh thêm trách nhiệm khi ngoại binh chơi dưới kỳ vọng ẢNH: KHẢ HÒA

Điều này khiến đội hình Đồng Nai thiếu đi sự cân bằng, nhất là khi phải đối đầu với những đối thủ có chất lượng và khả năng tổ chức tốt.

Vấn đề không nằm ở việc nội binh không đủ khả năng thi đấu, mà ở chỗ họ đang phải gánh thêm phần trách nhiệm vốn được kỳ vọng thuộc về ngoại binh.

HLV Việt Thắng cần lời giải cho bài toán ngoại binh

HLV Việt Thắng hiểu rằng một đội bóng muốn cạnh tranh đường dài phải có lực lượng đồng đều. Không thể trận nào cũng trông chờ vào tinh thần và sự nỗ lực của cầu thủ nội để khỏa lấp những hạn chế của ngoại binh.

Điều CLB TP.Đồng Nai cần làm lúc này là rà soát nghiêm túc chất lượng các cầu thủ nước ngoài. Ban huấn luyện phải đánh giá lại năng lực chuyên môn, khả năng hòa nhập cũng như mức độ phù hợp chiến thuật của từng người.

2 ngoại binh của Đồng Nai tranh bóng cùng Hà Đức Chinh của Becamex TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Nếu ngoại binh không đủ khả năng cạnh tranh vị trí bằng chuyên môn, việc trao cơ hội cho nội binh là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, đây chỉ nên là giải pháp chuyên môn chứ không phải phương án bất đắc dĩ vì đội bóng không còn lựa chọn tốt hơn.

Bởi trong một mùa giải dài, Đồng Nai cần chiều sâu đội hình và sự cạnh tranh thực sự ở từng vị trí. Không thể cứ mỗi trận đấu, HLV Việt Thắng lại phải đau đầu với câu hỏi nên sử dụng ngoại binh hay đặt niềm tin vào cầu thủ nội.

Trận hòa 2-2 trước Becamex TP.HCM là lời cảnh báo để Đồng Nai nhìn lại chất lượng lực lượng của mình. Một điểm giành được có thể giúp đội bóng tạm thời vượt qua khó khăn, nhưng những vấn đề về nhân sự sẽ còn tiếp tục nếu không được giải quyết.

Hậu vệ Đồng Nai không nhảy tranh chấp khiến thủ môn Phạm Văn Phong vất vả ẢNH: KHẢ HÒA

Đặc biệt là trận sắp tới ngày 21.11 trên sân nhà gặp Hà Nội, HLV Việt Thắng sẽ đau đầu giải bài toán ngoại binh này như thế nào. Cho dù Đồng Nai đã có 1 bàn thắng sau 7 vòng đấu do chính một ngoại binh chỉ từ chấm phạt đền vào lưới Đà Nẵng, nhưng chừng ấy cũng không vực lên được.

Ngoại binh được kỳ vọng phải là những nhân tố nâng tầm Đồng Nai, chứ không phải trở thành gánh nặng cho ban huấn luyện. Nếu họ tiếp tục thi đấu dưới sức, câu hỏi đầy thất vọng của Việt Thắng sẽ còn nguyên giá trị: Chẳng lẽ Đồng Nai phải sử dụng hết nội binh mới có được một đội hình đủ sức chiến đấu? Hiện tại, đội bóng đang ở đáy bảng xếp hạng V-League với chỉ 1 trận thắng duy nhất sau 7 vòng đấu.