Lịch thi đấu CLB TP.Đồng Nai vs Đà Nẵng hôm nay: Thử thách cực đại với HLV Việt Thắng

Đã 6 vòng đấu trôi qua nhưng tân binh TP.Đồng Nai vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở đấu trường V-League. Đó là một kỷ lục buồn của HLV Nguyễn Việt Thắng khi ông vốn xuất thân là chân sút xuất sắc của đội tuyển VN trước đây. Nổi danh ở vị trí tiền đạo, nhưng ông Thắng vẫn chưa thể tìm ra cách giúp các cầu thủ của mình ghi bàn.

HLV Nguyễn Việt Thắng đang gặp khó khăn ở CLB TP.Đồng Nai ảnh: Khả Hòa

Không ghi được bàn thắng nên CLB TP.Đồng Nai không thể cải thiện vị trí, họ vẫn đứng cuối bảng với 1 điểm có được nhờ trận hòa không bàn thắng với CLB Bắc Ninh ở vòng 2. Thành tích yếu kém của đội bóng do mình dẫn dắt cũng chính là lý do khiến HLV Nguyễn Việt Thắng từng đánh tiếng từ chức.

Ảnh: FPT PLAY

Vào chiều nay, ông Thắng cần chứng tỏ năng lực của mình khi tiếp đón CLB Đà Nẵng. Không may cho vị HLV này, bởi ở thời điểm hiện tại đội bóng sông Hàn đang có phong độ tốt với 2 chiến thắng ở vòng 5 và 6 trước CLB Hà Nội và CLB Công an TP.HCM. Hàng thủ của CLB Đà Nẵng đang chơi rất chắc chắn nên rất khó để các cầu thủ TP.Đồng Nai tìm được bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay.

Trong thế không còn gì để mất, có thể HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ cho cầu thủ TP.Đồng Nai chơi tấn công để tự cứu mình.

Ngựa ô Hà Tĩnh không ngại đội đầu bảng

Cũng vào 18 giờ hôm nay, CLB Hà Tĩnh tiếp đội đầu bảng Nam Định trên sân nhà. Hà Tĩnh được xem là "ngựa ô" ở mùa giải năm nay khi họ bất ngờ vươn lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng với 3 trận thắng, 2 hòa và 1 thua. Đội quân của HLV Phan Như Thuật chơi rất bản lĩnh trên sân nhà khi họ biết cách khiến các "ông lớn" phải vất vả.

Dù CLB Nam Định vừa có chiến thắng ấn tượng trước Thể Công Viettel với tỷ số 3-1, nhưng không dễ kiếm điểm trước Hà Tĩnh thường chơi rất hay trên sân nhà.

Hai cầu thủ ngoại của Hà Tĩnh là Silva Daniel và Luiz Soares đã ghi đến 7 bàn thắng sau 6 trận, sẽ là các mũi chủ công mà hàng thủ đội bóng thành Nam phải cẩn trọng.