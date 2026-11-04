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    Thể Công Viettel có 'tướng mới' vẫn lực bất tòng tâm: Lại thua đậm Seoul FC, bét bảng tại châu Á

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Trong ngày ra mắt của tân HLV Guilherme Almeida, Thể Công Viettel dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước Seoul FC.

    Chiều 4.11, Thể Công Viettel làm khách trên sân của Seoul FC (Hàn Quốc), ở lượt trận thứ tư bảng E giải AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Ở lượt trận trước đó diễn ra hôm 28.10, đại diện Việt Nam đã để thua chính đối thủ này với tỷ số đậm 0-5. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu ra mắt của HLV Guilherme Almeida, sau khi lên ngồi "ghế nóng" của Thể Công Viettel thay cho ông Velizar Popov.

    Thể Công Viettel chơi đầy nỗ lực trong hiệp 1

    Lần thứ hai đụng độ đội bóng Hàn Quốc chỉ trong 1 tuần, Thể Công Viettel đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Đại diện V-League chơi phòng ngự kiên cường trong hiệp 1. Bên cạnh đó, Khuất Văn Khang và các đồng đội cũng tạo ra được nhiều tình huống phản công có nét.

    Thể Công Viettel có 'tướng mới' vẫn lực bất tòng tâm: Lại thua đậm Seoul FC, bét bảng tại châu Á- Ảnh 1.

    Khuất Văn Khang (phải) và các đồng đội chơi đầy cố gắng trong hiệp 1, nhưng không thể thoát khỏi thất bại chung cuộc

    ẢNH: AFC

    Trong hơn 45 phút thi đấu đầu tiên, Seoul FC là đội kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, số cơ hội nguy hiểm rõ rệt của hai đội tạo ra là bằng nhau. Bên phía Thể Công Viettel, Junior Brandao có cơ hội với cú sút trong vòng cấm, nhưng thủ môn của Seoul FC đã chơi tập trung và cản phá thành công.

    Sang hiệp 2, đại diện Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ trận đấu và chơi tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng. Các cầu thủ phòng ngự của Thể Công Viettel có dấu hiệu xuống sức và không theo kịp những tình huống triển khai bóng với cường độ cao một cách liên tục của đối phương.

    Sau nhiều nỗ lực ép sân, Seoul FC đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 68. Từ đường chọc khe của đồng đội, ngôi sao sáng nhất của trận đấu Moon Seon-min thoát xuống và dứt điểm tinh tế để đưa đội bóng xứ sở kim chi vươn lên dẫn trước.

    Phút 78, xuất phát từ một tình huống triển khai tấn công bên cánh phải, Anderson dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần để nhân đôi cách biệt. Phút 90, trung vệ Lucas (Thể Công Viettel) phá bóng nhưng vô tình phản lưới nhà.

    Chung cuộc, Seoul FC đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 3-0. Kết quả này khiến Thể Công Viettel đứng chót bảng E với 1 điểm sau 4 trận. Đại diện Việt Nam gần như không còn cơ hội đi tiếp ở Cúp C2 châu Á mùa này.

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