Bóng đá Việt Nam giải bài toán xung đột lịch trình

Theo quyết định mới nhất từ AFC, giải U.23 châu Á 2028 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 22.1.2028. Trong khi đó, Asian Cup 2027, vốn dự kiến khởi tranh đầu năm 2027, cũng được AFC dời lịch (do vấn đề chính trị), chuyển sang tổ chức từ ngày 23.12.2027 - 21.1.2028. Hai giải đấu hàng đầu của bóng đá nam châu Á, ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U.23, vì vậy gần như diễn ra song song, chỉ kết thúc cách nhau đúng 1 ngày.

Đình Bắc sẽ được ưu tiên cho Asian Cup 2027 thay vì U.23 châu Á 2028 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) vì thế cần phải tính toán lại lịch trình, kế hoạch bởi đội tuyển VN đã sớm giành vé dự Asian Cup 2027, còn U.23 VN từ lâu là gương mặt quen thuộc của giải U.23 châu Á. Thêm vào đó, VCK U.23 châu Á 2028 còn là vòng loại Olympic 2028, mang tính chất quan trọng hơn nhiều so với những giải trước đây. Với một nền bóng đá còn hạn chế về chiều sâu lực lượng, việc dồn sức cho nhiều chiến dịch quan trọng trong thời gian ngắn là thách thức rất lớn.

Vấn đề nan giải nhất nằm ở việc phân chia lực lượng. Trên lý thuyết, U.23 VN cần những nhân tố tốt nhất ở lứa tuổi của mình để cạnh tranh tại giải U.23 châu Á, qua đó nuôi hy vọng giành vé dự Olympic. Nhưng trên thực tế, không ít gương mặt trẻ xuất sắc nhất hiện nay đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia như Đình Bắc, hoặc nằm trong diện được HLV Kim Sang-sik thử nghiệm hướng đến Asian Cup 2027 như Lê Phát. Khi hai giải đấu trùng lịch, những cầu thủ trẻ triển vọng nhất gần như chắc chắn sẽ được ưu tiên phục vụ đội tuyển quốc gia, sân chơi có vị thế, áp lực thành tích cao hơn thay vì khoác áo U.23 VN.

Điều đó đồng nghĩa U.23 VN nhiều khả năng bước vào giải U.23 châu Á 2028 mà không có đầy đủ nhân tố mạnh nhất. Bài toán đặt ra không chỉ là chọn ai đi đâu, mà còn là xây dựng hai bộ khung nhân sự đủ chất lượng, cùng phương án dự phòng để tránh bị động.

Việc chọn người cầm quân cho mỗi đội cũng cần sớm có lời giải, và câu trả lời có thể đã phần nào được định hình từ chính đợt tập trung tháng 11 này: khi lịch thi đấu trùng nhau, ông Kim trực tiếp dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự giải tam hùng tại Ninh Bình, còn HLV Đinh Hồng Vinh đảm nhiệm vai trò ở U.23 VN tại Gia Lai VTV Cup 2026. Đây có thể xem là phép thử, gợi mở phương án cho bài toán lớn hơn phía trước.

Nhìn kỹ hơn lịch trình, trước khi bước vào giải U.23 châu Á 2028, U.23 VN còn một nhiệm vụ khác là SEA Games 34, tổ chức tại Malaysia từ ngày 18 - 29.9.2027. Rõ ràng đây lại có thể xem là lời giải cho bài toán nhân sự: do SEA Games 34 và giải U.23 châu Á 2028 không trùng lịch với nhau, VFF hoàn toàn có thể giao hẳn cho HLV Đinh Hồng Vinh làm nhiệm vụ chính, dẫn dắt U.23 VN xuyên suốt cả hai giải. Điều này cũng giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trận mạc, hướng đến việc đoạt vé dự Olympic 2028. Trong khi đó, ông Kim tập trung toàn lực cho đội tuyển quốc gia tại Asian Cup 2027.

Nếu đây thực sự là phương án được tính đến, việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng ngay từ bây giờ sẽ giúp cả hai đội chuẩn bị xuyên suốt, nhất quán, tránh rơi vào thế bị động vào phút chót. Với quỹ thời gian không còn nhiều, VFF và ban huấn luyện các cấp độ đội tuyển cần sớm xác định mục tiêu ưu tiên của từng giải đấu, xây dựng lộ trình tập trung hợp lý cho từng nhóm cầu thủ, để bóng đá VN không phải đánh đổi thành tích ở giải đấu này để lấy thành tích ở giải đấu kia.