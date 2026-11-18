B ÌNH TĨNH TRƯỚC KHÓ KHĂN

Trong quá trình chạy đà cho sân chơi thế giới, trận giao hữu cuối cùng hòa U.17 Panama 1-1 mang giá trị kiểm chứng trình độ của U.17 VN. Bóng đá khu vực Trung Mỹ vốn nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, lối đá áp sát không ngại va chạm cùng hệ thống phòng ngự khu vực kỷ luật. Không chỉ giữ chất thực dụng đặc trưng của khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), các đội bóng Panama những năm gần đây còn mang xu hướng hiện đại khi điều tiết nhịp độ, đan bóng ngắn từ tuyến dưới và chuyển trạng thái nhanh. Trước đối thủ U.17 Panama mạnh mẽ, U.17 VN đã bị thủng lưới trong hiệp 1. Song, cách các học trò của HLV Cristiano Roland phản ứng sau bàn thua mới là điểm đáng chú ý.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (phải) được FIFA, AFC đánh giá cao ẢNH: VFF

Đối với các cầu thủ trẻ, tâm lý nôn nóng khi rơi vào thế bất lợi là điều khó tránh khỏi. Nhưng thay vì vội vàng đẩy bóng dài, U.17 VN vẫn kiên trì vận hành lối chơi kiểm soát mà HLV Roland đã dày công xây dựng bấy lâu. Sự điềm tĩnh của hàng thủ giúp tuyến dưới đứng vững trước các pha chuyển trạng thái tốc độ của đối phương, tạo tiền đề để tuyến giữa tổ chức lại thế trận. Khi các pha ban bật ngắn được duy trì đều đặn, U.17 VN dần đẩy lùi khối phòng ngự của đội bóng Trung Mỹ và tạo ra sức ép liên tục ở khu vực trước vòng cấm. Bàn gỡ hòa trong hiệp 2 của U.17 VN chính là thành quả của sự kiên nhẫn và tỉnh táo ấy. Việc gây áp lực một cách liên tục và có tổ chức của U.17 VN đã khiến hàng thủ U.17 Panama để lộ khoảng trống và lúng túng phạm lỗi với Chu Ngọc Nguyễn Lực trong vòng cấm, trước khi chính tiền vệ này dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, gỡ hòa 1-1.

Đ I ĐÚNG HƯỚNG

Nhìn rộng ra cả quá trình tập huấn tại Tây Á, chuỗi trận bất bại gồm chiến thắng 2-0 trước U.17 Fiji và trận hòa 1-1 trước U.17 Panama cho thấy U.17 VN đang đi đúng hướng trong việc giải bài toán bất lợi thể hình. Trước những đối thủ vượt trội về tầm vóc, lối chơi kiểm soát không gian, luân chuyển bóng nhanh và giữ cự ly đội hình chặt chẽ giúp học trò HLV Roland hạn chế các pha tranh chấp và đua sức tay đôi, đồng thời mở ra cơ hội phản đòn từ những tình huống đánh vỗ mặt hoặc khai thác sơ hở của hệ thống phòng ngự đối phương. Khi bóng được các cầu thủ tuyến dưới của U.17 VN triển khai mạch lạc, những chân sút giàu tốc độ và khéo léo trên hàng công như Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân và Trần Mạnh Quân hoàn toàn có thể trừng phạt đối thủ.

Thử thách phía trước tại bảng G - U.17 World Cup 2026 trên tổ hợp sân Aspire Zone chắc chắn còn khắc nghiệt hơn nhiều, khi thầy trò ông Roland lần lượt chạm trán U.17 Bỉ (ngày 20.11), U.17 New Zealand (23.11) và U.17 Mali (26.11). Tuy nhiên, cách U.17 VN không nao núng khi bị dẫn bàn, có ý thức trong việc tuân thủ chiến thuật trước đối thủ khó chịu như U.17 Panama phần nào cho thấy các cầu thủ U.17 VN đang từng bước hoàn thiện trước khi đặt chân đến đấu trường thế giới.