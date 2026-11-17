VCK FIFA U.17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12, với 48 đội tuyển chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Thể thức này mở ra cơ hội cạnh tranh cho U.17 Việt Nam nếu đội tuyển biết tận dụng những trận đấu quan trọng.

Người hâm mộ có thể theo dõi tất cả các trận đấu của U.17 Việt Nam tại VCK FIFA U.17 World Cup 2026 trên FPT Play.

Lịch thi đấu 3 trận của U.17 Việt Nam tại vòng bảng ẢNH: FPT PLAY

U.17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt khó

U.17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Đây là đối thủ rất đáng gờm khi vừa giành ngôi á quân U.17 châu Âu 2026. U.17 Bỉ sở hữu lối chơi hiện đại, khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhanh. Tiền vệ Xander Dierckx là một trong những gương mặt đáng chú ý của đội hình này.

Trước U.17 Bỉ, các học trò của HLV Cristiano Roland cần duy trì cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống ở giữa sân và tránh những tình huống mất bóng nguy hiểm. Khả năng phối hợp ngắn, xử lý nhanh và chuyển trạng thái có thể giúp U.17 Việt Nam tìm kiếm cơ hội.

Ở lượt trận thứ hai, U.17 Việt Nam chạm trán New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Đây được xem là trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, U.17 New Zealand có ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Đáng chú ý, 17 cầu thủ trong danh sách dự giải từng góp mặt ở đội hình vô địch U.16 châu Đại Dương năm 2025. Đội bóng này thường chơi trực diện, tận dụng bóng bổng và các tình huống cố định.

Muốn có kết quả tốt, U.17 Việt Nam cần hạn chế những pha tranh chấp bất lợi, đồng thời phát huy kỹ thuật và tốc độ trong các tình huống phản công. Đây là đối thủ mà đội tuyển hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu giành điểm nếu tổ chức lối chơi hợp lý.

Cùng giờ, U.17 Mali sẽ đối đầu U.17 Bỉ. Kết quả hai trận đấu ở lượt này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện bảng đấu.

Lịch thi đấu 6 trận đầy đủ của bảng G. Đây hứa hẹn là bảng đấu rất hấp dẫn ẢNH: FPT PLAY

Trận cuối vòng bảng, U.17 Việt Nam gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Đại diện châu Phi từng giành ngôi á quân U.17 World Cup năm 2015 và hạng ba năm 2023. Đội bóng này nổi bật với tốc độ, sức mạnh thể chất và khả năng tranh chấp tay đôi.

Dù vậy, U.17 Mali vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện sau khi bị loại ở tứ kết U.17 châu Phi 2026. HLV Soumaila Coulibaly được bổ nhiệm thay ông Demba Mamadou Traore. Đây có thể là yếu tố khiến đối thủ cần thêm thời gian để ổn định cách vận hành.

U.17 Việt Nam cần phòng ngự chặt chẽ, hạn chế mất bóng ở giữa sân và tận dụng tốc độ trong những pha phản công. Kết quả hai trận trước đó sẽ quyết định cách tiếp cận của đội tuyển ở lượt cuối. Trận còn lại giữa New Zealand và Bỉ cũng diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày.

U.17 Việt Nam đã bắt đầu tập luyện, làm quen thời tiết cũng như điều kiện thi đấu ở Qatar ẢNH: VFF

Tính đến chiều 16.11, U.17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại cụm sân được FIFA bố trí cho các đội tham dự VCK U.17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland tập luyện tại sân Al-Gharafa 5, thuộc khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club. Đây cũng là địa điểm từng được đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam lựa chọn tập luyện khi sang Qatar thi đấu, tập huấn.

Không khí buổi tập diễn ra tích cực, các cầu thủ tập trung hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày ra quân. Dù FIFA đã công bố danh sách U.17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland vẫn chưa chốt thành phần 21 cầu thủ cuối cùng và có thể điều chỉnh trong thời hạn đăng ký theo quy định.

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