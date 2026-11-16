CLB Đà Nẵng bổ nhiệm 'tướng' Lee Young-jin: Ông Lê Đức Tuấn thôi chức, ngồi ghế khác

HLV Lee Young-jin trở lại với bóng đá Việt Nam

CLB Đà Nẵng trở thành đội bóng thứ ba ở V-League có xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo, khi thay HLV trưởng Lê Đức Tuấn bằng chiến lược gia mới. Người được bổ nhiệm là cái tên rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam: ông Lee Young-jin.

3 năm sau khi chia tay bóng đá Việt Nam khi cùng ông Park Hang-seo rời đội tuyển, ông Lee Young-jin chính thức trở lại. Nhà cầm quân Hàn Quốc ngồi ghế HLV trưởng, trong khi ông Lê Đức Tuấn được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật (GĐKT).

HLV Lê Đức Tuấn trở thành nhà cầm quân thứ ba bị sa thải hoặc luân chuyển vị trí ở V-League mùa này, sau Velizar Popov (Thể Công Viettel) và Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa).

HLV Lee Young-jin có 5 năm làm trợ lý cho ông Park Hang-seo ẢNH: ĐỘC LẬP

CLB Đà Nẵng giành 9 điểm sau 7 vòng ở V-League, hiện đứng thứ 10, hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Thực tế, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn chưa ở thế "bĩ cực" trong cuộc đua sinh tồn. Tuy nhiên, đội Đà Nẵng đang tồn tại nghịch lý: thắng những đội bóng mạnh như Nam Định, Hà Nội, Công an TP.HCM, nhưng lại... thua đối thủ ngang hoặc dưới cơ như Thanh Hóa, HAGL, Hải Phòng hay mới nhất là tân binh Đồng Nai. Ban lãnh đạo đội bóng nhận định HLV Lê Đức Tuấn vẫn giữ cho CLB Đà Nẵng ở vị thế an toàn nhưng chưa có bứt phá về chuyên môn, nên mạnh dạn thay đổi.

HLV Lê Đức Tuấn dẫn dắt CLB Đà Nẵng ở giai đoạn hai mùa giải 2024-2025, thay cho ông Cristiano Roland. Dưới sự chèo lái của con trai cựu tuyển thủ Lê Khắc Chính, đội bóng sông Hàn vươn từ đáy bảng lên áp chót, đoạt vé play-off. Ở trận đấu "sinh tử", CLB Đà Nẵng đánh bại đội Đồng Nai để trụ hạng thành công.

Đến mùa 2025-2026, CLB Đà Nẵng lại ngụp lặn nhóm cuối, rồi bứt lên ở giai đoạn cuối. Nhờ cú nước rút xuất sắc, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn trụ hạng với 21 điểm, bằng hai đội xuống hạng Becamex TP.HCM và CLB CAND nhưng xếp trên do hơn hiệu số đối đầu.

Mùa này, CLB Đà Nẵng chưa thể "lột xác" dù đã bỏ tiền chiêu mộ nhiều nhân tố mới. Trận thua đội cuối bảng Đồng Nai cũng là lời chia tay của ông Lê Đức Tuấn trên cương vị HLV.

'Tướng' Hàn xuất trận

Ông Lee Young-jin am hiểu bóng đá Việt Nam, khi có 5 năm sắm vai trợ lý cho HLV Park Hang-seo tại đội tuyển quốc gia và U.23.

Nhờ bộ óc chuyên môn và phân tích nhạy bén của ông Lee, đội tuyển gặt hái nhiều thành công khi vô địch ASEAN Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Dù vậy, ông Lee đã 10 năm không huấn luyện một CLB nào. Lần gần nhất ông nắm quyền ở giải vô địch quốc gia là vào năm 2016, khi dẫn dắt Daegu.

Theo thông tin của Báo Thanh Niên, ông Lee Young-jin đã tới CLB Đà Nẵng vào hôm nay (16.11). Ngày mai, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ ra mắt trên cương vị mới. Trận đầu của ông Lee với CLB Đà Nẵng diễn ra trên sân nhà Chi Lăng, khi tiếp đón Ninh Bình của HLV Chu Đình Nghiêm.