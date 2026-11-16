Lực lượng ưu tú của U.23 Việt Nam thành hình: Không biết thầy Kim có dẫn dắt?

U.23 Việt Nam định hình bộ khung

U.23 Việt Nam đã khép lại giải giao hữu ở Gia Lai với kết quả mỹ mãn: thắng đậm U.23 Thái Lan (3-0) trong trận cầu lấn lướt toàn diện, khoan phá thành công "bê tông" U.23 Singapore (1-0) nhờ sự kiên trì và nhuần nhuyễn, rồi bản lĩnh hòa 1-1 ở trận hạ màn với U.23 Qatar (1-1) để giữ chức vô địch ở lại quê hương.

Trong tay thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không chỉ có chiếc cúp, mà còn là thứ giá trị hơn thế: niềm tin. Chính yếu tố ấy mới là viên gạch xây nên mọi nền móng thành công, mà không danh hiệu nào có thể sánh bằng.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) đoạt ngôi vương thuyết phục tại Gia Lai ẢNH: ĐỘC LẬP

Bóng đá Việt Nam chưa từng chứng kiến hai thế hệ thành công liên tục. Sau khi lứa 1995-1997 tạo kỳ tích á quân U.23 châu Á 2018, lập tức thế hệ đàn em... bị loại ở vòng bảng giải kế tiếp. Sau 8 năm chìm nổi với buồn nhiều hơn vui, lứa 2003-2004 mới lặp lại chiến công tương tự khi vô địch Đông Nam Á và đoạt hạng ba châu Á. Giờ đây, kỳ vọng lại đặt lên lứa sau. Liệu thế hệ 2005-2007 của Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Văn Bình, Minh Tâm, Thành Trung, Quang Kiệt... có viết tiếp câu chuyện vươn cao của lứa trước?

Cơ hội thành công của U.23 Việt Nam thế hệ này là thứ cần thời gian trả lời. Tuy nhiên, ít nhất, lứa học trò trong tay ông Đinh Hồng Vinh đã chứng minh triển vọng và cá tính chơi bóng khác biệt. Một thế hệ dám triển khai bóng từ sân nhà, sòng phẳng trong cuộc đấu cơ bắp tay đôi trực diện, bình tĩnh đan lát, đập nhả bóng ngắn và có thể chơi ở cường độ "nuốt chửng" đối thủ. Đó là màu sắc mới mẻ mà bóng đá trẻ Việt Nam cần kế thừa và tiếp nối, thay vì "đứt gãy" ở chỉ một vài lứa.

Trong những ngày đáng nhớ tại sân Pleiku, trận gặp U.23 Qatar cho thấy rõ nhất bản lĩnh U.23 Việt Nam. Học trò ông Đinh Hồng Vinh thủng lưới trước, bế tắc suốt hiệp đầu trước "boong-ke" phòng ngự Tây Á. Dù vậy, dưới áp lực bủa vây, Minh Tâm cùng đồng đội vẫn kiên trì chơi thứ bóng đá của mình. Nhờ tổ chức tấn công nhịp nhàng, khoa học, không nóng vội, U.23 Việt Nam gỡ hòa ngay đầu hiệp 2 nhờ cú sút búa bổ, rồi không cho đối thủ cơ hội vùng lên.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng ông Kim Sang-sik có lẽ đã thấy bộ khung tương lai thành hình. Thủ môn Văn Bình (SLNA) chắc chắn trong khung gỗ nhờ được mài giũa ở V-League lẫn U.23. Hàng thủ có Nguyên Hoàng (SLNA) có lối chơi thông minh, triển khai bóng tốt, Quang Kiệt (Công an TP.HCM) dẫu còn thiếu sót nhưng sở hữu thể hình "trời phú".

Minh Tâm là gương mặt giàu triển vọng ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuyến tiền vệ có Hoàng Minh (HAGL), Quang Duyệt (Đà Nẵng), Long Vũ (SLNA) chưa kể còn Thành Trung (Ninh Bình), Quang Vinh (SLNA) vắng mặt vì nhiều lý do. Trên hàng công, chân sút Minh Tâm với khả năng càn lướt, chạy chỗ khôn ngoan cùng những cú ra chân uy lực sẽ cạnh tranh cùng Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Văn Thuận, Lê Phát...

Dấu hỏi 'thuyền trưởng'

Trong năm 2027, U.23 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương U.23 Đông Nam Á và SEA Games, bên cạnh sân chơi U.23 châu Á 2028 diễn ra đầu năm sau.

Hợp đồng của HLV Kim Sang-sik với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ đáo hạn trong tháng 3 năm sau. Nếu được gia hạn, ông Kim sẽ đối diện với câu hỏi: chỉ huấn luyện đội tuyển quốc gia, hay vẫn "vừa xay lúa vừa bế em", gồng gánh thêm U.23 Việt Nam?

Câu trả lời phụ thuộc vào Ban chấp hành VFF khóa X, được bầu vào Đại hội VFF khóa X diễn ra ngày 4.1.2027. Sau đại hội, tương lai của ông Kim và lịch trình của U.23 Việt Nam sẽ được hé lộ chi tiết hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi được giao nhiệm vụ huấn luyện cả đội tuyển Việt Nam và U.23, ông Kim cũng khó "phân thân", khi Asian Cup 2027 và giải U.23 châu Á trùng lịch. Cụ thể, Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028 tại Ả Rập Xê Út, còn VCK U.23 châu Á 2028 diễn ra từ ngày 4.1.2028 đến 22.1.2028 tại Nhật Bản. HLV Kim Sang-sik rất có thể được ưu tiên dốc toàn lực cho đội tuyển quốc gia, còn U.23 giao cho người khác.

Điều này gần giống giai đoạn hai của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam, khi ông Park nắm đội tuyển, còn U.23 giao cho HLV Gong Oh-kyun.

Có thể, HLV Kim Sang-sik (hay bất cứ ai được giao cầm đội tuyển) sẽ được giảm tải tại sân chơi U.23 châu Á 2028. Dù vậy, trọng tâm đầu tư cho U.23 Việt Nam không đổi. Đây là lứa triển vọng sẽ được chăm chút, tạo điều kiện trui rèn chuẩn mực để tạo nguồn cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.