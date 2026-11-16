Vắng Lê Giang Patrik, thầy Kim chọn ai cho vị trí 'phức tạp' bậc nhất đội tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định chức vô địch Casper Cup 2026 với Kyrgyzstan ngày 17.11 mà không có sự phục vụ của 4 cầu thủ thuộc CLB Công an TP.HCM. Dù tạo ra những xáo trộn nhất định, sự thay đổi này cũng mở ra cơ hội để HLV Kim Sang-sik kiểm tra thêm các phương án nhân sự.



Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, CLB Công an TP.HCM đóng góp 4 gương mặt gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Lê Giang Patrik là lựa chọn số 1 trong khung thành đội tuyển thời gian gần đây ẢNH: NGỌC LINH

Ở chiến thắng 2-0 trước Đài Loan ngày 11.11, ngoại trừ Nhật Minh, cả 3 cầu thủ còn lại đều đá chính và để lại dấu ấn tích cực. Lê Giang Patrik tiếp tục thể hiện sự ổn định trong khung thành. Olaha Mạnh Đức ghi bàn mở tỷ số ở phút 22, đánh dấu màn trình diễn đáng chú ý sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch. Trong khi đó, Quốc Cường gây ấn tượng với khả năng hoạt động rộng, hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự trong suốt 90 phút.

Đặc biệt, đây mới là lần đầu Quốc Cường được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, nhưng tiền vệ này đã nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, cả 4 cầu thủ phải trở về CLB Công an TP.HCM để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Buriram United tại Shopee Cup ngày 18.11. Việc chia tay cùng lúc nhiều nhân tố vừa thi đấu tốt buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại đội hình, nhất là ở các vị trí thủ môn, tiền vệ trung tâm và tiền đạo cắm.



Trung Kiên hay Văn Việt sẽ được trao cơ hội?

Sự vắng mặt của Lê Giang Patrik khiến vị trí thủ môn trở thành tâm điểm chú ý trước trận gặp Kyrgyzstan. Thời gian qua, HLV Kim Sang-sik gần như không thay đổi lựa chọn trong khung gỗ. Lê Giang Patrik đã có 16 trận liên tiếp bắt chính cho đội tuyển Việt Nam, trải dài qua các trận giao hữu, ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup và trận thắng Đài Loan vừa qua.

Sau trận đấu ngày 11.11, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã tham khảo ý kiến HLV thủ môn Lee Woon-jae trước khi tiếp tục đặt niềm tin vào Lê Giang Patrik. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sự ổn định và cảm giác an tâm là những yếu tố quan trọng đối với vị trí này. Dù vậy, khi thủ thành sinh năm 1992 trở về CLB, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thử nghiệm một trong hai gương mặt trẻ là Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt.

Ai sẽ trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan khi Lê Giang Patrik vắng mặt?

Ở tuổi 23, Trung Kiên sở hữu chiều cao 1,91 m cùng sải tay dài, tạo lợi thế trong các tình huống bóng bổng. Thủ môn HAGL cũng có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và từng là lựa chọn số 1 của U.23 Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2026.

Đáng chú ý, Trung Kiên đã bắt chính 16 trận trong hành trình thành công của U.23 Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục. Anh cũng từng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0. Trong khi đó, Nguyễn Văn Việt, 24 tuổi, lại nổi bật nhờ phản xạ nhanh, khả năng phán đoán và chọn vị trí. Dù chỉ cao 1,81 m, thủ môn Thể Công Viettel được đánh giá cao ở những tình huống cứu thua trong phạm vi hẹp.

Văn Việt từng gây chú ý khi trở thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử CLB SLNA. Mùa giải này, dù Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn, anh vẫn duy trì phong độ cá nhân và nằm trong nhóm thủ môn có số pha cứu thua nổi bật tại V-League.

So với Trung Kiên, Văn Việt chưa có nhiều cơ hội thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, trận gặp Kyrgyzstan có thể là bước ngoặt quan trọng nếu anh thuyết phục được ban huấn luyện trên sân tập. Cả hai đều sở hữu những ưu điểm riêng. Trung Kiên có lợi thế về thể hình và sự quen thuộc với hệ thống của HLV Kim Sang-sik, trong khi Văn Việt mang đến khả năng phản xạ cùng kinh nghiệm thi đấu thường xuyên tại CLB.



Ai thay Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức?

Ngoài vị trí thủ môn, tuyến giữa cũng cần được điều chỉnh khi Nguyễn Thái Quốc Cường không thể góp mặt. Võ Hoàng Minh Khoa của CLB Becamex TP.HCM được xem là ứng viên sáng giá nhờ kinh nghiệm và khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở khu vực trung tuyến.

Một phương án khác là Nguyễn Quang Vinh, tiền vệ đang có phong độ tốt trong màu áo SLNA nhưng chưa được sử dụng ở trận gặp Đài Loan.

Trước đối thủ có thể hình và khả năng tranh chấp tốt như Kyrgyzstan, Quang Vinh có thể mang đến sự bổ sung cần thiết về sức mạnh phòng ngự. Trong khi đó, Hoàng Vĩnh Nguyên và Lê Quốc Nhật Nam là những lựa chọn thiên về kỹ thuật, phù hợp nếu HLV Kim Sang-sik muốn tăng khả năng kiểm soát bóng.

Bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam của Olaha Mạnh Đức

Trên hàng công, sự vắng mặt của Olaha Mạnh Đức cũng khiến đội tuyển Việt Nam mất đi một trung phong có khả năng tì đè và làm tường.

Nguyễn Văn Tùng của CLB Hà Nội có thể được sử dụng như phương án thay thế trực tiếp. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik còn lựa chọn đáng chú ý khác là đưa Nguyễn Đình Bắc vào đá trung phong. Nếu Đình Bắc được bố trí chơi cao nhất, vị trí tiền đạo cánh trái có thể dành cho Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Việt Cường hoặc Khuất Văn Khang.

Cách sắp xếp này giúp đội tuyển Việt Nam tận dụng khả năng di chuyển linh hoạt, tốc độ và kỹ thuật của Đình Bắc, đồng thời tạo thêm cơ hội thi đấu cho những gương mặt khác.

