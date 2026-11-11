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    Thủ môn Việt kiều của Thể Công Viettel xúc động trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam

    Hà Thu
    Hà Thu
    Ngày 11.11, lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Caruso Minh Khang đã được diễn ra tại Sở Tư pháp Hà Nội.

    Khao khát cống hiến

    Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội chia sẻ: "Quyết định nhập quốc tịch hôm nay là sự ghi nhận của nhà nước đối với nguyện vọng của anh Caruso Minh Khang. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, với tư cách công dân Việt Nam, anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực và có những đóng góp thiết thực cho bóng đá nước nhà".

    Xúc động trong ngày nhận quyết định, Caruso Minh Khang chia sẻ: "Việt Nam luôn hiện diện trong tôi một cách đặc biệt. Đó là nguồn cội, là gia đình, là ngôn ngữ, văn hóa và những giá trị qua nhiều thế hệ. Dù trưởng thành ở đâu, tôi chưa bao giờ quên nguồn cội Việt Nam của mình. Với tôi, quốc tịch không đơn thuần là một tờ giấy công nhận. Đó là pháp lý nhưng cũng là trách nhiệm, gắn bó với những giá trị tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn được sống và cống hiến cho đội bóng Thể Công Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung".

    Thủ môn Việt kiều của Thể Công Viettel xúc động trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam- Ảnh 1.

    Caruso Minh Khang rạng rỡ trong ngày đặc biệt

    ẢNH: THỂ CÔNG VIETTEL

    Thủ môn Việt kiều của Thể Công Viettel xúc động trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam- Ảnh 2.

    Bà Phạm Thị Thanh Hương chúc mừng chàng Việt kiều trẻ tuổi

    ẢNH: THỂ CÔNG VIETTEL

    Thủ môn Việt kiều của Thể Công Viettel xúc động trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam- Ảnh 3.

    Caruso Minh Khang hứa hẹn là thủ môn Việt kiều tiếp theo tỏa sáng ở Việt Nam, sau Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik

    ẢNH: THỂ CÔNG VIETTEL

    Caruso Minh Khang là ai?

    Caruso Minh Khang (tên tiếng Anh là Lawrence Caruso) sinh ngày 15.09.2004 và lớn lên tại thành phố Melbourne (Úc). Mang trong mình hai dòng máu Việt - Úc khi có mẹ là người Việt Nam, nam thủ môn đã sớm được rèn giũa qua các học viện đào tạo trẻ danh tiếng như Whittlesea Ranges, Melbourne City và Dandenong City.

    Anh từng gây tiếng vang lớn khi có trận ra mắt tại giải đấu cao nhất A-League trong màu áo Central Coast Mariners khi mới 17 tuổi. Trước khi về Việt Nam thi đấu, Caruso tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quý báu tại hệ thống giải National Premier Leagues (NPL) cũng như đội một của Western Sydney Wanderers và Green Gully SC.

    Việc được cọ xát liên tục ở môi trường bóng đá giàu thể lực và tốc độ cao như Úc đã giúp Caruso rèn luyện bản lĩnh thi đấu vững vàng dù tuổi đời còn rất trẻ. Sở hữu chiều cao 1,84 m, anh được giới chuyên môn đánh giá là mẫu "thủ môn quét" mang phong cách hiện đại. Điểm nổi bật nhất của cầu thủ Việt kiều này là khả năng chơi chân cực kỳ ấn tượng, luân chuyển bóng tốt bằng cả hai chân và luôn điềm tĩnh khi đối mặt với áp lực từ đối phương.

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