Soi kỹ những tình huống đặc biệt ở 2 trận thua 'có mùi' của CLB Long An: Phòng ngự hời hợt

Một trận thua đậm trên sân khách

Ngày 11.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Theo kết luận điều tra vừa được C02 công bố, những trận đấu bị xác định có hành vi dàn xếp tỷ số liên quan đến nhóm cầu thủ CLB Long An là trận CLB Long An gặp CLB Quy Nhơn United ở giải hạng nhất ngày 3.10.2025, và trận gặp CLB Nam Định ở Cúp quốc gia ngày 23.11.2025. Biên bản thi đấu chính thức do VPF công bố cho thấy mức độ tham gia của 4 cầu thủ được nêu tên: Nguyễn Thanh Hải (tiền vệ), Nguyễn Anh Tài (tiền vệ), Lê Văn Hưng (thủ môn) và Bùi Hoàng Mỹ (hậu vệ).

Pha phòng ngự hời hợt của Nguyễn Anh Tài (áo đen) và thủ môn Lê Văn Hưng (áo vàng) để Quy Nhơn United nâng tỷ số lên 2-0

Ở trận đấu đầu tiên, trên sân Quy Nhơn, CLB Long An để thua đậm 1-4. Chủ nhà Quy Nhơn United dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Lê Thanh Phong (phút 9, 40), trước khi ấn định chiến thắng bằng các bàn thắng của ngoại binh De Santana (phút 71) và Nguyễn Ngọc Toàn (phút 83). CLB Long An gỡ lại 1 bàn danh dự nhờ công của Kha Tấn Tài, cầu thủ vào sân thay người ở phút 80 và ghi bàn chỉ 4 phút sau đó.

Đường dây dàn xếp tỷ số có các thành viên CLB Long An bị triệt phá: VFF nói gì?

Nguyễn Anh Tài (áo đen) và thủ môn Lê Văn Hưng (áo vàng) phòng ngự hời hợt, để Lê Thanh Phong thoải mái nâng tỷ số lên 2-0 cho Quy Nhơn United ẢNH: FPT PLAY

Trong đội hình xuất phát của CLB Long An trận này, Nguyễn Thanh Hải đeo băng đội trưởng, chơi ở vị trí tiền vệ, mang áo số 7. Anh nhận thẻ vàng ở phút 70 và bị thay ra ở phút 80. Nguyễn Anh Tài (hậu vệ) và thủ môn Lê Văn Hưng đều thi đấu trọn vẹn 90 phút, không nhận thẻ phạt. Riêng Bùi Hoàng Mỹ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận này.

Vẫn có tên đội trưởng Nguyễn Thanh Hải ở trận thua tại Thiên Trường

Ở trận thứ hai, diễn ra trên sân Thiên Trường, CLB Long An tiếp tục để thua CLB Nam Định với tỷ số 0-2. Hai đội hòa 0-0 trong hiệp 1, trước khi chủ nhà ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp 2, qua công của Brenner (phút 71, vào sân từ đầu hiệp 2) và Lâm Ti Phông (phút 84).

Lần này, cả 4 cầu thủ đều có tên trong đội hình xuất phát của Long An. Nguyễn Thanh Hải tiếp tục đeo băng đội trưởng, mang áo số 7, và bị thay ra ở phút 82. Nguyễn Anh Tài, thủ môn Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ đều thi đấu đủ 90 phút, không ai bị phạt thẻ.

Bùi Hoàng Mỹ (trái) tranh chấp với Lâm Ti Phông ẢNH: VPF

Nguyễn Thanh Hải (phải) là đội trưởng của CLB Long An, chơi cả 2 trận gặp Quy Nhơn United và Nam Định ẢNH: VPF

Nguyễn Thanh Hải là cái tên duy nhất trong nhóm 4 cầu thủ bị nêu tên có mặt trên sân với vai trò đội trưởng ở cả 2 trận, đồng thời đều bị thay ra ở giai đoạn cuối trận (phút 80 và 82). Nguyễn Anh Tài và Lê Văn Hưng ra sân đủ 90 phút ở cả 2 trận. Riêng Bùi Hoàng Mỹ chỉ có tên trong đội hình trận gặp CLB Nam Định, vắng mặt hoàn toàn ở trận gặp Quy Nhơn United. Các cầu thủ này đều thi đấu dưới năng lực, khiến CLB Long An nhận thất bại. Điểm chung của hai trận thua là CLB Long An đều chơi trên sân khách.

Theo kết quả điều tra được công bố vào sáng 11.11, Vũ Chí Công, cầm đầu đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ, đã móc nối với các thành viên của CLB Long An để chủ động dàn xếp kết quả. Ngoài 4 cầu thủ nói trên, 2 người liên quan đến vụ việc này còn có anh em song sinh nổi tiếng của bóng đá Việt Nam là Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam. Sau khi thắng cược, Công chia tiền cho các cầu thủ và những người liên quan.



