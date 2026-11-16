HLV Kim Sang-sik ứng phó với 'biến động'

T ỎA SÁNG RỒI TRỞ VỀ

CLB Công an TP.HCM đóng góp 4 cầu thủ cho đội tuyển VN ở đợt hội quân FIFA Days tháng 11 này, gồm: thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức. Trong chiến thắng 2-0 trước Đài Loan, ngoại trừ Nhật Minh, 3 cầu thủ còn lại đều được đá chính và chơi rất tốt. Nhưng ngay sau trận đấu, cả 4 người đã trở về hội quân cùng CLB Công an TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United ở Shopee Cup ngày 18.11 tới.

Quốc Cường (phải) đang là tiền vệ trung tâm hàng đầu tại V-League 2026 - 2027 ẢNH: MINH TÚ

Lê Giang Patrik tiếp tục cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ, khẳng định vị thế thủ môn số 1 của đội tuyển VN. Olaha Mạnh Đức cũng chứng minh anh được triệu tập ngay sau khi nhập tịch thành công là hoàn toàn xứng đáng, khi đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung và còn ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, Quốc Cường cũng để lại ấn tượng không kém khi được thi đấu trọn vẹn 90 phút ở vai trò tiền vệ con thoi, lên công về thủ không biết mệt mỏi.

Có thể nói cả ba cầu thủ này đều đang là trụ cột của đội tuyển VN ở loạt trận FIFA Days tháng 11. Đặc biệt, trường hợp của Quốc Cường còn thú vị hơn khi đây là lần đầu tiên anh khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng đã lập tức chiếm được suất đá chính và hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, cho thấy ông Kim Sang-sik hoàn toàn đúng khi đặt niềm tin vào tân binh này. Vì vậy, việc cả ba cùng lúc trở về CLB Công an TP.HCM đặt ra bài toán nhân sự cho ông Kim ngay trước trận gặp Kyrgyzstan. Tuy nhiên, với những gì đang có trong tay, nhà cầm quân người Hàn Quốc không cần phải quá lo lắng.

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P HƯƠNG ÁN NÀO TỐI ƯU?

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik có thể tạm yên tâm khi cả Trần Trung Kiên (HAGL) và Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel) đều là những phương án chất lượng, đủ khả năng thay thế Lê Giang Patrik mà không khiến đội tuyển VN xáo trộn quá nhiều. Bài toán khó hơn nằm ở tuyến giữa, nơi cần tìm người thay Quốc Cường. Võ Hoàng Minh Khoa (CLB Becamex TP.HCM), cái tên giàu kinh nghiệm nhất trong số các tiền vệ còn lại, nhiều khả năng sẽ được trao vị trí đá chính. Người còn lại có thể là Nguyễn Quang Vinh, tiền vệ đang có phong độ cao trong màu áo SLNA nhưng chưa được ra sân ở trận gặp Đài Loan. Trong bối cảnh Kyrgyzstan là đối thủ mạnh hơn Đài Loan khá nhiều, việc bổ sung một tiền vệ giỏi phòng ngự, tranh chấp như Quang Vinh là điều cần thiết, trong khi những tiền vệ còn lại như Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) hay Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công Viettel) đều thiên về lối chơi kỹ thuật hơn là phòng ngự.

Trên hàng công, việc thiếu vắng Olaha Mạnh Đức cũng là vấn đề cần giải quyết. Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội) là phương án thay thế trực tiếp cho vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, một phương án khác có thể còn hiệu quả hơn là đẩy Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) vào đá trung phong, nhường lại vị trí tiền đạo cánh trái cho cầu thủ khác. Nguyễn Thanh Nhàn (CLB CAND), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM) hay thậm chí Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) đều là những cái tên có thể đảm nhiệm tốt vai trò tiền đạo cánh trái trong trường hợp này.

Dù thiếu vắng 3 trụ cột từ CLB Công an TP.HCM, đội tuyển VN vẫn còn đủ chiều sâu lực lượng để ông Kim tìm ra phương án thay thế hợp lý trước trận gặp Kyrgyzstan ngày 17.11. Đây cũng là cơ hội để những gương mặt mới chứng minh năng lực, giúp ông thầy người Hàn Quốc có thêm phương án nhân sự cho những giải đấu quan trọng phía trước, chứ không chỉ phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật.