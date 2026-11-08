CLB Biên Phòng thắng CLB Công an TP.HCM: Làm nên lịch sử 3 lần liên tiếp vô địch bóng chuyền quốc gia

Ở trận chung kết gặp đương kim vô địch Biên Phòng, HLV Nguyễn Văn Hạnh quyết định sử dụng ngoại binh người Iran, nhà vô địch ASIAD 20 trong màu áo đội tuyển Iran Morteza Sharifi ra sân từ đầu. Sát cánh cùng tay đập Iran là những nội binh đáng chú ý như Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên...

Người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) cổ vũ trận chung kết giữa CLB Công an TP.HCM với CLB Biên Phòng ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trong khi đó CLB Biên Phòng vẫn ra sân với bộ khung quen thuộc là ngoại binh Thái Lan Jakkrit Thanomnoi cùng Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải... Sự ăn ý và hiệu quả được các cầu thủ Biên Phòng thể hiện, đặc biệt Nguyễn Ngọc Thuân chơi hay không kém ngoại binh. Nhờ đó CLB Biên Phòng giành chiến thắng 25/22 trước CLB Công an TP.HCM ở ván 1.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) bị Biên Phòng dẫn trước nhưng dẫn ngược 2-1 nhờ phong độ cao của Phạm Quốc Dư. Tuy nhiên đội chủ giải phải chấp nhận về nhì khi thua chung cuộc 2-3 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ván đấu thứ 2 chứng kiến phong độ cao của Phạm Quốc Dư với rất nhiều pha đánh bóng uy lực ghi điểm cho CLB Công an TP.HCM. Ngoại binh Morteza Sharifi thi đấu tròn vai, "chia lửa" cho hàng tấn công của đội chủ giải. Bên cạnh đó các mũi tấn công của đội Biên Phòng bị hóa giải. Nhờ đó CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 25/20, cân bằng tỷ số 1-1.

Phạm Quốc Dư (áo đỏ) thi đấu ấn tượng ở trận chung kết nhưng không thể giúp CLB Công an TP.HCM lên ngôi vô địch ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tinh thần lên cao giúp các cầu thủ Công an TP.HCM thi đấu lấn lướt ở ván 3, giành chiến thắng 25/21, vượt dẫn 2-1 trước CLB Biên Phòng. Tuy nhiên bản lĩnh của nhà đương kim vô địch được thể hiện ở ván 4 khi giành chiến thắng 25/22, cân bằng tỷ số 2-2.

Trận chung kết phải bước vào ván đấu thứ 5 quyết định nhằm chọn ra nhà vô địch. CLB Biên Phòng khởi đầu ấn tượng, ghi liền mạch 5 điểm. Tinh thần không bỏ cuộc giúp các cầu thủ Công an TP.HCM dần thu ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm (10/11) rồi cân bằng 13/13, 14/14. Tuy nhiên CLB Biên Phòng tận dụng tốt cơ hội ở thời điểm quyết định, vươn lên giành chiến thắng 16/14, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2 và lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp của CLB Biên Phòng và cũng là đội bóng đầu tiên làm được điều này trong lịch sử giải vô địch quốc gia.

Niềm vui của các cầu thủ Biên Phòng khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng chuyền quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở trận tranh trụ hạng, CLB Hà Nội để thua Sanest Khánh Hòa với tỷ số 1-3. Kết quả này khiến đội bóng thủ đô phải xuống hạng. Đây được xem là bất ngờ lớn bởi CLB Hà Nội nằm trong tốp 4 ở giai đoạn 1, giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương nhưng lại sa sút ở giai đoạn 2.



