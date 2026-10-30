Sao trẻ Lê Phát tỏa sáng, Ninh Bình vẫn trắng tay: Hà Nội thắng ngược ngoạn mục nhờ siêu phẩm

CLB Hà Nội ngược dòng kịch tính

Trận cầu tâm điểm của vòng 6 V-League 2026-2027 giữa CLB Hà Nội với CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy thêm sức hút khi trên khán đài có HLV đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik dự khán "xem giò" các cầu thủ. Trong khi đó HLV CLB Hà Nội, ông Harry Kewell phải chỉ đạo từ trên khán đài do nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước.

Tài năng 19 tuổi Nguyễn Lê Phát (trái) thi đấu ấn tượng, ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Ninh Bình trước CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội xuất phát bằng dàn nội binh chất lượng với kinh nghiệm của Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng bên cạnh các tuyển thủ như Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung và bộ 3 ngoại binh Felida, Tadeu, Sade Iuval. CLB Ninh Bình cũng xuất phát với các nội binh nổi bật như Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Đức Chiến và đặc biệt là cầu thủ 19 tuổi, trẻ nhất trên sân là Nguyễn Lê Phát.

Niềm vui của chân sút trẻ Nguyễn Lê Phát sau khi ghi bàn thắng vào lưới CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik dự khán trận đấu hấp dẫn giữa CLB Ninh Bình với Hà Nội, chứng kiến tài năng 19 tuổi Nguyễn Lê Phát ghi bàn ẢNH: MINH TÚ

Sự xông xáo, tràn đầy năng lượng của Dụng Quang Nho, Trương Tiến Anh, Lê Phát cùng Lucas bên cạnh khả năng cầm nhịp của Nguyễn Hoàng Đức giúp CLB Ninh Bình tạo thế trận tấn công tốt hơn. Chỉ 1 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nhưng không đánh bại được thủ môn Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Lê Phát tỏa sáng khi xử lý khéo léo sau đó dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc, ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Ninh Bình. Thi đấu đầy tự tin và hiệu quả trước các đàn anh lẫn dàn ngoại binh trên sân, tài năng 19 tuổi này ghi điểm với giới chuyên môn, đặc biệt là HLV Kim Sang-sik.

HLV Harry Kewell nỗ lực chỉ đạo từ trên khán đài sau khi CLB Hà Nội bị CLB Ninh Bình dẫn bàn ẢNH: MINH TÚ

Hà Nội thắng ngược kịch tính

CLB Hà Nội cũng có những tình huống triển khai tấn công sắc bén từ các mũi tấn công của Hai Long, Văn Quyết, Xuân Mạnh nhưng không cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Tiếc nhất là tình huống đánh đầu rất căng của Xuân Mạnh sau cú đá phạt góc của Văn Quyết nhưng hậu vệ CLB Ninh Bình kịp thời cản phá cứu thua.

Các cầu thủ CLB Hà Nội thi đấu khởi sắc ở hiệp 2, tạo sức ép tấn công lớn lên hàng phòng ngự CLB Ninh Bình. Nguyễn Văn Quyết có 2 pha dứt điểm hiểm hóc nhưng không đánh bại được thủ môn Đặng Văn Lâm. Nỗ lực được đền đáp cho CLB Hà Nội khi có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 64. Nguyễn Hai Long đi bóng loại bỏ 3 cầu thủ CLB Ninh Bình trước khi kiến tạo thuận lợi cho đồng đội Sade Iuval sút tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trận đấu tưởng chừng bất phân thắng bại thì ngoại binh Faurand tỏa sáng với cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho CLB Hà Nội ở phút 90+2. Sau trận, cả đội đã cùng hát vang bài "Chúc mừng sinh nhật" để chúc mừng bầu Hiển. Ông cũng cầm loa cảm ơn khán giả Hà Nội luôn đồng hành cùng đội bóng.

Ngược dòng đánh bại CLB Ninh Bình giúp CLB Hà Nội giành trọn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy, nhờ đó đạt 9 điểm, vươn lên hạng 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó trận thua đáng tiếc khiến CLB Ninh Bình xếp hạng 5 với 10 điểm. Ở vòng 7, CLB Hà Nội gặp HAGL trên sân Pleiku còn CLB Ninh Bình được thi đấu trên sân nhà, gặp Bắc Ninh.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn







