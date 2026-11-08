Lịch thi đấu chung kết giải bóng chuyền nam CLB Công an TP.HCM vs Biên Phòng hôm nay (8.11): Nảy lửa

Chung kết trong mơ CLB Công an TP.HCM - CLB Biên Phòng

Ở bán kết diễn ra hôm qua, CLB Biên Phòng khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại CLB Ninh Bình với tỷ số 3-0. Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM có màn lội ngược dòng ngoạn mục, thắng 3-2 trước CLB Thể Công Tân Cảng.

Ngoại binh người Indonesia Farhan Halim thể hiện phong độ ấn tượng giúp CLB Công an TP.HCM giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Từng 4 lần vô địch giải bóng chuyền nam quốc gia, CLB Biên Phòng hướng đến kỳ tích đăng quang ở 3 mùa giải liên tiếp. Đội bóng do kỳ cựu HLV Trần Đình Tiền dẫn dắt được ví như đội tuyển quốc gia thu nhỏ khi sở hữu dàn tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, Văn Hiệp... Ngoài ra đội bóng áo lính còn có ngoại binh Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan) thi đấu đầy ấn tượng trong những trận đấu vừa qua.

HLV Nguyễn Văn Hạnh cùng CLB Công an TP.HCM đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu vô địch giải bóng chuyền quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trong khi đó CLB Công an TP.HCM hướng đến mục tiêu lần đầu vô địch quốc gia. Ở mùa giải năm ngoái, CLB Công an TP.HCM để thua trước Thể Công Tân Cảng ở bán kết. Lần này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh tạo mốc son lần đầu vào chung kết, từ đó đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Không có dàn nội binh đồng đều như CLB Biên Phòng nhưng CLB Công an TP.HCM cũng sở hữu nhiều gương mặt chất lượng như Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Giang Văn Đức. Ngoài ra ngoại binh người Indonesia Farhan Halim đang "vào phom" giúp đội chủ giải vượt khó trong bối cảnh tay đập chủ lực Morteza Sharifi (Iran) không có phong độ tốt nhất.

CLB Biên Phòng (áo đỏ) hướng đến danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 3 liên tiếp ẢNH: LONG NGUYỄN

Chắc chắn, người hâm mộ sẽ đến chật kín Nhà thi đấu Phú Thọ như ở bán kết để cổ vũ cho đội Công an TP.HCM và Biên Phòng trong trận "chung kết trong mơ" diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay (trực tiếp trên kênh VTV6). Đó cũng là động lực lớn để các cầu thủ phô diễn tài năng, cống hiến nhiều pha bóng hay.

Cũng trong hôm nay diễn ra trận tranh trụ hạng giữa CLB Hà Nội với CLB Sanest Khánh Hòa diễn ra lúc 14 giờ 30. Từng 4 lần vô địch quốc gia nhưng CLB Sanest Khánh Hòa không còn được đầu tư mạnh mẽ nên nhiều trụ cột đã rời đội. Vì thế đội bóng do HLV Ngô Văn Kiều dẫn dắt trước nguy cơ lớn phải rớt hạng.



