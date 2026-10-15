Rời Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường dồn lực cho 'đế chế' C - Holdings

Hai năm trọn vẹn chữ hiếu và trách nhiệm

Sự góp mặt của ông Nguyễn Quốc Cường tại QCGL trong vai trò điều hành trực tiếp bắt nguồn từ những biến cố của gia đình. Trong bối cảnh khó khăn, ông đã gác lại các kế hoạch, hoài bão cá nhân dang dở tại cơ ngơi riêng để đứng ra gánh vác, hỗ trợ điều hành Công ty QCGL. Trong suốt hai năm đó, ông đã dành phần lớn thời gian để dốc sức tìm hiểu, chèo lái và giúp công ty từng bước vượt qua những giai đoạn giông bão nhất.

Hiện nay, mọi thứ tại Công ty Quốc Cường Gia Lai đã hoạt động ổn định trở lại và người nắm giữ chức Tổng giám đốc công ty là mẹ của ông, bà Nguyễn Thị Như Loan.

Sau hai năm làm Tổng giám đốc QCGL, ông Nguyễn Quốc Cường đã trao lại ghế nóng cho mẹ mình để tập trung lo cho công ty riêng C - Holding ẢNH: KHÁNH HUYỀN

Trong tâm thư chia tay công ty mới đây, ông Nguyễn Quốc Cường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cộng sự, đối tác đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều biến động. Ông nhìn nhận hai năm vừa qua là một chặng đường nhiều thử thách nhưng vô cùng đáng giá, giúp bản thân trưởng thành hơn trong vai trò điều hành và nhận thức rõ ràng trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động cũng như niềm tin của các cổ đông.

Với ông, "Quốc Cường Gia Lai không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là tâm huyết mẹ ông đã nhiều năm xây dựng và vun đắp". Việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn nhiều biến động là minh chứng cho sự gắn bó sâu sắc và trách nhiệm của ông đối với tâm huyết của gia đình. Khi công ty đã dần ổn định và vượt qua được chướng ngại vật lớn nhất, cũng là lúc ông quyết định trả lại chức vụ lãnh đạo cho mẹ để trở về với những đam mê thực sự của mình.

Trở về với hoài bão mang tên C - Holdings

Trên thị trường bất động sản, giới đầu tư từ lâu đã biết đến Nguyễn Quốc Cường với tư cách là ông chủ của C - Holdings, một thương hiệu mang đậm dấu ấn cá nhân của ông với hàng loạt dự án trải dài tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực Bình Dương cũ. Khác với những mảng kinh doanh truyền thống của gia đình, tại C - Holdings, ông Cường chứng minh được tầm nhìn sắc bén khi hướng đến các sản phẩm bất động sản chất lượng, phục vụ nhu cầu ở thực.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, sau khi rời khỏi "ghế nóng" tại Quốc Cường Gia Lai, giờ đây ông có thể toàn tâm toàn ý quán xuyến, phát triển lực lượng và lo cho tương lai của C - Holdings, doanh nghiệp do ông sáng lập, nơi chứa đựng vô vàn hoài bão và ước mơ mà ông ấp ủ nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết sẽ dành mọi nguồn lực để tập trung phát triển C - Holding ẢNH: KHÁNH HUYỀN

Trong những năm qua, dù phải phân bổ thời gian cho Quốc Cường Gia Lai, ông vẫn chỉ đạo C - Holdings liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ. Công ty đã lần lượt đưa ra thị trường hàng ngàn căn hộ qua các dự án đình đám tại Bình Dương như C - Sky View, The Maison và chuẩn bị tung ra siêu phẩm The Felix.

Không dừng lại ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương, khát vọng của ông Cường tại C - Holdings còn lớn hơn thế rất nhiều. Theo định hướng chiến lược sắp tới, doanh nghiệp đang ráo riết chuẩn bị mở rộng quỹ đất sang các thị trường đầy tiềm năng như Vũng Tàu, Hồ Tràm của TP.HCM.

Đặc biệt, sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào dự án Solina Vũng Tàu sắp ra mắt. Đây được xem là dự án trọng điểm, đánh dấu màn "tái xuất" 100% năng lượng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường trên thị trường. Solina Vũng Tàu không chỉ là bước đi chiến lược mở rộng địa bàn của C - Holdings mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy mọi kinh nghiệm, nguồn lực và tâm huyết lớn nhất của ông lúc này đều được dành trọn vẹn cho C - Holdings.

"Hai năm qua là khoảng thời gian để hỗ trợ và làm tròn trách nhiệm với Quốc Cường Gia Lai. Còn giờ đây, hành trình thực sự của tôi mới chính thức bắt đầu trên con tàu mang tên C - Holdings", ông Nguyễn Quốc Cường cho biết.