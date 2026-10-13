Ông Nguyễn Quốc Cường thôi làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Theo đó ông Nguyễn Quốc Cường gửi đến cổ đông lời tri ân sâu sắc bởi hai năm qua là chặng đường nhiều thử thách, giúp ông trưởng thành hơn trong vai trò người điều hành và nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động và niềm tin của cổ đông.

Ông nói mình hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của cổ đông. Với trách nhiệm của người đứng đầu Ban điều hành, ông nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đó là những bài học quý giá.

Ông mong Quốc Cường Gia Lai tiếp tục kiên định với quá trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước khôi phục niềm tin của thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Cường thôi giữ ghế Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai sau hai năm ẢNH: Q.C

Ông Nguyễn Quốc Cường cũng đặc biệt cảm ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của Quốc Cường Gia Lai. Trong suốt hai năm qua đã luôn nỗ lực hoàn thành công việc, giữ vững tinh thần trách nhiệm và cùng công ty duy trì hoạt động trong những thời điểm khó khăn. Ông trân trọng những đóng góp, tâm huyết và hy sinh thầm lặng của tập thể. Nếu quá trình điều hành có những quyết định hoặc thời điểm khiến mọi người phải chịu thêm áp lực, ông mong mọi người thấu hiểu và nhận lời cảm ơn chân thành của ông vì sự đồng hành, chia sẻ và cống hiến.

Đối với ông, Quốc Cường Gia Lai không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là tâm huyết mẹ ông đã nhiều năm xây dựng và vun đắp. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông vẫn luôn trân trọng công ty và mong doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với nỗ lực của các thế hệ đã đồng hành.

Ông Nguyễn Quốc Cường cũng có công ty riêng của mình là C - Holdings hiện khá thành công ẢNH: Q.C

"Khép lại hai năm trên cương vị này, tôi nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn, tinh thần cầu thị và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Tôi mong quý cổ đông tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Quốc Cường Gia Lai. Mong toàn thể cán bộ, công nhân viên giữ vững tinh thần đoàn kết, kiên trì cùng Công ty vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai ổn định, minh bạch và bền vững hơn", thông báo nêu.

Sau khi rời Quốc Cường Gia Lai năm 2018, ông Nguyễn Quốc Cường xây dựng doanh nghiệp của riêng mình là C-Holdings và từng bước phát triển các dự án căn hộ tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được khách hàng đón nhận như C-Sky View, The Maison, The Felix, Solina.