Vì sao Quốc Cường Gia Lai, Novaland, Phát Đạt báo lãi tăng vọt?

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026 và tính chung 6 tháng đầu năm nay của nhiều doanh nghiệp bất động sản với lợi nhuận tăng cao bất chấp thanh khoản thị trường sụt giảm. Trong đó có những tên tuổi quen thuộc như Quốc Cường Gia Lai, Novaland, Phát Đạt...

Chẳng hạn, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026. Theo đó, công ty đạt doanh thu thuần trong quý 11 tỉ đồng, giảm 91% so với mức 131 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2025. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, nguyên nhân doanh thu quý 2/2026 sụt giảm mạnh là do giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai trong quý 2/2026 lại tăng vọt lên 167 tỉ đồng, tăng 9.356% so với con số gần 2 tỉ đồng của quý 2/2025, tương ứng gấp 93 lần. Nguyên nhân chính do công ty ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện 903 tỉ đồng trong khi chi phí chuyển nhượng nhà máy thủy điện ở mức 660 tỉ đồng. Nhờ đó, dù doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của Quốc Cường Gia Lai chỉ đạt 81 tỉ đồng, giảm 67% so với mức 243 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 nhưng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 183 tỉ đồng, tăng 1.726% so với mức 10 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản như Novaland, Quốc Cường Gia Lai, Phát Đạt tăng vọt ẢNH: NVL

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) cũng công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 với lợi nhuận tăng cao. Quý 2/2026, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.509 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 912 tỉ đồng, tăng vọt so với khoản lỗ gần 190 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Điều này có được nhờ trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính đạt 1.741 tỉ đồng, gấp hơn 3,4 lần cùng kỳ. Trong đó, xuất hiện khoản lãi từ thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư vốn với giá trị hơn 1.000 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Novaland đạt doanh thu thuần hợp nhất 5.096 tỉ đồng, tăng 38% và hoàn thành 22% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.772 tỉ đồng, tăng cao so với khoản lỗ của cùng kỳ năm trước và tương đương 96% kế hoạch năm.

Tương tự, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) cũng công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt 53,5 tỉ đồng, tăng 169% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2026 đạt gần 80,5 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết, do doanh thu hoạt động tài chính đạt 474,4 tỉ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực này chủ yếu đến từ việc tối ưu hóa danh mục đầu tư thông qua hoạt động thoái vốn các khoản đầu tư và ghi nhận lợi nhuận hiệu quả từ các giao dịch này, qua đó góp phần cải thiện kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế trong kỳ. Trong quý 2/2026, Phát Đạt thực hiện hai thương vụ chuyển nhượng vốn lớn. Đó là chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Serenity cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản San Fortis. Theo công bố, giá trị dự án đạt khoảng 3.000 tỉ đồng. Trước đó, PDR bán 33 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Tam Hiệp với tổng giá trị hơn 637 tỉ đồng, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này xuống còn 5%...

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) báo cáo quý 2/2026 doanh thu thuần đạt 5 tỉ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Thế nhưng lợi nhuận sau thuế trong kỳ của công ty tăng 228%, đạt 4,8 tỉ đồng so với mức 1,45 tỉ đồng của quý 2/2025. Nguyên nhân chính do doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 12,1% so với cùng kỳ, đạt 23 tỉ đồng nhưng phi chí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh... Điều đó cũng giúp công ty sau nửa đầu năm đạt doanh thu thuần 9 tỉ đồng, giảm 4% so với 6 tháng đầu năm 2025 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỉ đồng, tăng trưởng 148% so với mức 8 tỉ đồng đạt được trong nửa đầu năm ngoái.



