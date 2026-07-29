Đề xuất giao cấp tỉnh cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản

Chiều 29.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục các nội dung cuối của phiên họp thứ tư, cho ý kiến về luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình định hướng chính sách sửa đổi luật Kinh doanh bất động sản ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Một trong những điểm mới quan trọng của dự án luật là đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản từ Thủ tướng về UBND cấp tỉnh.

Việc phân cấp này được kỳ vọng sẽ phân định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giúp các dự án sớm được triển khai và khơi thông nguồn vốn.

Trình bày ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ việc phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định chuyển nhượng đối với dự án liên tỉnh, có yếu tố quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ tài chính lớn hoặc cơ chế đặc thù cần ý kiến hay quyết định của cơ quan Trung ương, đã được Thủ tướng chấp thuận đầu tư trước đây.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, đặc biệt là Nghị quyết số 21 ngày 28.7 và chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Dự án luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 và xem xét thông qua tại kỳ họp 2 vào tháng 10 năm nay.