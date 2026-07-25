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Chính trị

Chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

TTXVN
TTXVN

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 24.7 tại Nhà Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Chính phủ - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung, chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cách thức tổ chức tiến hành kỳ họp để các cơ quan liên quan kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung.

Chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị

Ảnh: TTXVN

Dự kiến, kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ khai mạc ngày 3.8 và bế mạc ngày 24.8.2026; chia thành 2 đợt họp. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật (thông qua 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến bước đầu 7 dự án luật); xem xét, quyết định công tác nhân sự và 4 nội dung quan trọng khác.

Về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng với nhiều chính sách mới, có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời trình Quốc hội, góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn, đồng thời quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1.3.2027. Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến của T.Ư, Bộ Chính trị để hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thời gian chuẩn bị cho kỳ họp rất gấp, song yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, tuyệt đối không vì gấp rút mà ảnh hưởng đến chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành trong công tác chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội để bảo đảm chất lượng công tác thẩm tra ngay từ giai đoạn đầu.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, bảo đảm tài liệu được gửi đúng thời hạn qua hệ thống Quốc hội số để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu. Đối với những dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, có thể bố trí gửi tài liệu theo đợt phù hợp nhưng vẫn phải bảo đảm tiến độ.

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