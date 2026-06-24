Dự kiến tổ chức Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội vào đầu tháng 8

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết luận của UBTVQH tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp không thường lệ, dự kiến vào đầu tháng 8.2026. Chính phủ đang đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua (gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác). Bên cạnh đó, trên cơ sở kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Ban Chỉ đạo T.Ư về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật gồm: luật Đất đai sửa đổi; luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) trên cơ sở hợp nhất luật Ngân sách nhà nước và luật Đầu tư công; bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi; bộ luật Hình sự sửa đổi. Như vậy, sẽ có tổng số 24 nội dung được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan trình, cơ quan của Quốc hội đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ tài liệu, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về việc gửi tài liệu, hoàn thành việc UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trước ngày 20.7.

Nêu rõ từ nay đến cuối năm, bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, còn nhiều nhiệm vụ quan trọng về giám sát và đối ngoại nghị viện, trong đó có việc tổ chức Diễn đàn Pháp luật, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 trong quý 3, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan bám sát chương trình công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao với chất lượng và tiến độ cao nhất; làm việc nào dứt việc đó, không để công việc tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Các cơ quan của Quốc hội tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, AI trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.