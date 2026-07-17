Trình Quốc hội dự án luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tại phiên họp, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền Thủ tướng lần đầu trình dự án luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, việc xây dựng luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế, đồng thời thực hiện nghĩa vụ của VN theo các điều ước quốc tế về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ảnh: TTXVN

Dự thảo luật cũng nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về trừng phạt tài chính có mục tiêu, đóng băng tài sản và ngăn chặn việc cung cấp tiền, tài sản, dịch vụ tài chính cho các tổ chức, cá nhân bị chỉ định.

Phạm vi điều chỉnh của luật không chỉ bao gồm vũ khí và vật liệu quân sự mà còn mở rộng sang hàng hóa, vật liệu, thiết bị, phần mềm, công nghệ, dịch vụ và các hoạt động có thể bị lợi dụng để phát triển hoặc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cùng đó, bổ sung cơ chế kiểm soát cả những hàng hóa ngoài danh mục khi có căn cứ xác định tồn tại nguy cơ bị sử dụng cho mục đích này; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và cảnh báo sớm phục vụ quản lý rủi ro...

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý dự thảo luật cần có nội dung quy định để giải quyết triệt để sự chồng chéo trong vấn đề kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng hiện đang phân tán quản lý ở nhiều bộ, ngành, trong đó trọng tâm là hàng hóa lưỡng dụng vừa dùng cho mục đích dân sự, vừa có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân; tạo nên sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình dự án luật Ảnh: Gia Hân

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân trình bày dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Tần số vô tuyến điện, Viễn thông, Giao dịch điện tử và Chuyển giao công nghệ.

Tại phiên họp, UBTVQH cũng cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; cho ý kiến về dự án Nghị quyết của QH về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - vùng thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.