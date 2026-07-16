Đại tướng Phan Văn Giang trình dự án luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trình bày tờ trình dự án luật, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, dự thảo luật gồm 4 chương, 37 điều, quy định về nguyên tắc, biện pháp, chính sách, nguồn lực và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật tập trung vào quản lý rủi ro quốc gia; danh mục kiểm soát; biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù đối với hoạt động, hàng hóa, vật liệu, thiết bị, phần mềm, công nghệ, dịch vụ có nguy cơ bị lợi dụng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày dự án luật

ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Cùng đó, kiểm soát ngoài danh mục; kiểm soát người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng; biện pháp ngăn chặn, phản ứng khẩn cấp.

Cạnh đó, dự thảo luật tập trung kiểm soát tài trợ phổ biến; thông tin, dữ liệu, cảnh báo sớm, phối hợp liên ngành; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, bảo đảm nguồn lực và hợp tác quốc tế.

Dự thảo luật được thiết kế theo hướng không thay thế pháp luật chuyên ngành, không đặt ra thủ tục quản lý, cấp phép, khai báo, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, giám sát độc lập, trùng lặp.

Các biện pháp đặc thù chỉ áp dụng khi có căn cứ rủi ro cụ thể, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng phạm vi, cần thiết, tương xứng và không làm phát sinh gánh nặng tuân thủ bất hợp lý.

Dự thảo luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động, cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trình bày thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành luật.

Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát để xác định rõ ranh giới điều chỉnh giữa luật này với các luật chuyên ngành; làm rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp có sự giao thoa giữa các lĩnh vực quản lý; bổ sung, hoàn thiện quy định đối với các hoạt động liên quan đến công nghệ, dữ liệu, dịch vụ và các giao dịch có yếu tố nước ngoài.

Tạo môi trường kinh doanh an toàn, tin cậy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, việc nâng tầm hành lang pháp lý từ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt lên thành luật là bước đi cần thiết của đất nước.

Đạo luật không chỉ mang ý nghĩa về quốc phòng, an ninh mà còn là chìa khóa để mở rộng hội nhập quốc tế, nâng cao xếp hạng quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm an toàn cho dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tập trung giải quyết triệt để tình trạng chồng chéo trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng.

Cùng đó, cần luật hóa chế độ đặc thù ở mức cao đối với lực lượng chuyên dụng, đồng thời quy định cơ chế diễn tập liên ngành bắt buộc với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ KH-CN cùng các địa phương trọng điểm nhằm hoàn thiện khả năng chỉ huy thống nhất dưới sự điều hành của cơ quan đầu mối quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi được ban hành sẽ là minh chứng rõ nét cho cam kết trách nhiệm quốc tế của Việt Nam đối với nền hòa bình thế giới.

Một đạo luật vừa chặt chẽ trong kiểm soát, vừa minh bạch, thông thoáng trong quy định sẽ giúp Việt Nam tránh các rủi ro bị đưa vào danh sách xám, đồng thời tạo dựng môi trường kinh doanh an toàn, tin cậy để thu hút các tập đoàn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ bán dẫn và năng lượng mới.

Theo kế hoạch, dự án luật sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới.