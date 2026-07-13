Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Trao đổi với Bộ trưởng Koizumi Shinjiro về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn làm bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro ẢNH: THU TRANG-BQP

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); mong muốn sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng tại hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, hằng năm Nhật Bản cũng dành các suất học bổng chuyên ngành quân sự cho cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật cho học viên quân sự Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Nhật Bản sang dự các khóa học quan chức quốc phòng quốc tế và tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5.2026, trong đó hai bên đã công bố sáng kiến tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)… Các chuyến thăm là minh chứng cho thấy sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước.

Nhất trí với các ý kiến của đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro khẳng định Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương xứng tầm với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước.