Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Đình Huy
22/05/2026 11:42 GMT+7

Ngày 21.5 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga ở thủ đô Moscow, ông Andrey Removich Belousov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đã chủ trì lễ đón đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và tình cảm mà các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga- Ảnh 1.

Lễ đón đại tướng Phan Văn Giang tại Nga

ẢNH: THU TRANG

Với sự phối hợp tích cực của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã long trọng khánh thành Tượng đài tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam vào tháng 8.2025 để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam, trong đó các chuyên gia Nga là lực lượng nòng cốt.

Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển hết sức tốt đẹp. Các thỏa thuận quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov duyệt đội danh dự

ẢNH: THU TRANG

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrey Removich Belousov bày tỏ tin tưởng đại tướng Phan Văn Giang sẽ tiếp tục quan tâm và có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển hợp tác quốc phòng song phương cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Nga ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên.

Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Nga, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga- Ảnh 3.

Quang cảnh buổi hội đàm

ẢNH: THU TRANG

Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như: triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký; trao đổi, ký kết các văn bản hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu cả hai bên; trao đổi kinh nghiệm; hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước; hợp tác đào tạo; thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga...

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga- Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm

ẢNH: THU TRANG

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga đã dành các chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng Việt Nam; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga sang học tiếng Việt và tham dự khóa học quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Cũng tại cuộc hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga tham dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12.2026.

Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn bản quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga- Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow

ẢNH: THU TRANG

Cũng trong ngày 21.5, đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm; đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Ngày 19.5, tại Hà Nội, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón ông Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, sang thăm chính thức Việt Nam.

