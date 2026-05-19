Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất” nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5 - 8.5 vừa qua.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Rajnath Singth duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua nổi bật như: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; huấn luyện, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; công nghiệp quốc phòng...

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hỗ trợ rất hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy tại các nhà trường quân sự Việt Nam; cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD để xây dựng phòng học ngoại ngữ, Trường sĩ quan Không quân; cũng như hỗ trợ các gói tín dụng ưu đãi khác.

Thời gian tới, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm

Cạnh đó, tiếp tục tăng cường hợp tác về đào tạo; mong muốn phía Ấn Độ tiếp tục dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đã có; đồng thời xem xét, bổ sung chỉ tiêu một số chuyên ngành đào tạo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu. Thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Cũng tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singth bày tỏ vinh dự khi chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại có tầm nhìn xa và được nhân dân Ấn Độ yêu quý, ngưỡng mộ.

Ông Rajnath Singth phát biểu tại hội đàm

Ông Rajnath Singth nhấn mạnh, Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ quan hệ hữu nghị trên cơ sở trụ cột quan hệ hợp tác quốc phòng và sự tin cậy. Chuyến thăm lần này của ông tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thể hiện chiều sâu, sự gần gũi trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng vững mạnh, vì lợi ích chung và hướng tới tương lai. Ông khẳng định Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác, dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, sâu sắc.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Rajnath Singth cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ của Trường sĩ quan Không quân

Kết thúc hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang và ông Rajnath Singth đã cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ của Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Trường đại học Thông tin liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc quân sự Ấn Độ.