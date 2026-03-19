Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới

Đình Huy
Đình Huy
19/03/2026 12:54 GMT+7

Hôm nay 19.3, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đoàn đại biểu Việt Nam đã sang Trung Quốc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 1.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 19.3, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự các hoạt động tại Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 2.

Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chủ trì lễ đón đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu Việt Nam sang Trung Quốc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 3.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 4.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 5.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 6.

Đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 7.

Sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đã thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 8.

Tại đây, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân cùng trồng cây lưu niệm, xem giao lưu thể thao

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 9.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 10.

Hai bộ trưởng trồng cây tại Đại đội Biên phòng Đông Hưng

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 11.

Nhân dịp này, đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 12.

Cũng trong khuôn khổ giao lưu, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu đã đến Công viên Hữu nghị nhân dân Việt - Trung, TP.Đông Hưng, Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 13.

Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã dâng vòng hoa trước Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt - Trung

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 14.

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm các liệt sĩ cách mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 15.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đón đại tướng Phan Văn Giang tại biên giới- Ảnh 16.

Các đại biểu đã thể hiện sự xúc động trước tấm bia đá tại Đài tưởng niệm khắc tên các liệt sĩ cách mạng nhân dân. Bên cạnh là dòng chữ sắc nét: “Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn của các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước và tình hữu nghị giữa các dân tộc, nguyện ra sức học tập và phát huy truyền thống dũng cảm của các liệt sĩ: Vững bước tiến theo ngọn cờ quang vinh của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”

