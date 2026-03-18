Bộ trưởng Đổng Quân: Bầu không khí hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đậm nét

Tại hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, giao lưu lần này có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, thể hiện vai trò, tích cực chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác quốc phòng và các nội dung hợp tác được hai bên thống nhất.

Ông tin tưởng rằng giao lưu sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng cho hoạt động đối ngoại giữa hai nước, góp phần tạo không khí hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội.

Tổng kết 10 lần tổ chức giao lưu, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, sự kiện này đã trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Sau 12 năm với 10 lần tổ chức đều đã có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Ban đầu, giao lưu chỉ tập trung các hoạt động trong các đơn vị quân đội hai nước; sau đó, quy mô và hình thức tổ chức giao lưu ngày càng phát triển với sự tham gia của chính quyền, đoàn thể địa phương, trong đó có nhiều hoạt động có ý nghĩa như khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hai bên biên giới, giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa học sinh, nhân dân hai bên biên giới...

Nhiều hoạt động ngày càng đi vào thực chất, đặc biệt trong năm nay, lần đầu tiên hai bên chứng kiến hoạt động huấn luyện liên hợp giữa Hải quân hai nước.

Mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, giao lưu cũng cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời thể hiện rõ vai trò tiên phong của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng hai nước trong chủ động triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, khai thác điểm tương đồng nhằm xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai bên.



Cạnh đó, trở thành kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng về những vấn đề cùng quan tâm, thống nhất phương hướng hợp tác, nhằm đưa hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Tăng cường gắn bó giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, góp phần nâng cao khả năng phối hợp giải quyết ổn thỏa, kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh.

"Giao lưu đã thực sự trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, trở thành sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hàng năm", đại tướng Phan Văn Giang khẳng định và đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của cơ chế này, ngày càng đi vào thực chất; là kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Về phần mình, thượng tướng Đổng Quân khẳng định, những năm qua, quan hệ hai nước, hai quân đội không ngừng được tăng cường, các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc phòng hai bên đã làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước. Vì vậy hai bên cần tăng cường giao lưu để góp phần bảo đảm ổn định trong khu vực và thế giới.

Ông nhấn mạnh, từ năm 2014 đến nay, giao lưu đã lan tỏa tinh thần hữu nghị, đưa quan hệ hai nước phát triển vượt bậc. Những thành quả đạt được là có sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai nước kiên trì mở rộng quan hệ hợp tác, do đó giao lưu đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, ngày càng thực chất, có chiều sâu.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định, thông qua giao lưu, bầu không khí hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đậm nét. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh khu vực, nhất là biên giới giữa hai nước; thúc đẩy giao lưu 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.