Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 293/ Q-UBTVQH16 về thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI bao gồm các đại biểu Quốc hội từ 45 tuổi trở xuống.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì việc phối hợp tổ chức các hoạt động và cùng Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các hoạt động của Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ gồm chủ tịch và các phó chủ tịch.

Anh Bùi Quang Huy ẢNH: TUẤN MINH

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, là Chủ tịch Nhóm.

Ông Trịnh Xuân An, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là Phó chủ tịch thường trực.

Các phó chủ tịch gồm: bà Phan Thị Thùy Linh, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Ông Nguyễn Danh Tú, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; ông Nguyễn Thành Công, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Nghị quyết nêu rõ, các ủy viên Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ do Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ quyết định.