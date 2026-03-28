Khát vọng cống hiến của đại biểu Quốc hội trẻ nhất nước

Chị Lo Thị Bảo Vy cũng là người đầu tiên của dân Ơ Đu - dân tộc chỉ có khoảng hơn 700 nhân khẩu tại xã Nga My, Nghệ An trở thành đại biểu Quốc hội. Trò chuyện với Báo Thanh Niên, chị Vy cho biết: "Khi nhận kết quả, tôi thật sự rất xúc động và tự hào.

Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là lời nhắc nhở để bản thân phải sống trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn mỗi ngày. Tôi hiểu rằng phía trước không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao với niềm tin của cử tri. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với sự gửi gắm ấy, luôn lắng nghe, luôn học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân".

Chị Vy cho rằng: "Tôi hiểu tuổi trẻ có thể còn thiếu trải nghiệm, nhưng lại mang theo sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và khát vọng cống hiến. Chính điều đó thôi thúc tôi cố gắng để chứng minh rằng người trẻ hoàn toàn có thể tham gia vào những công việc lớn của đất nước bằng sự nghiêm túc và trách nhiệm".

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy bên học sinh tại Trường tiểu học Quỳnh Lập A, Nghệ An ẢNH: NVCC

Ước mơ của cô giáo trẻ

Sinh ra ở một bản nghèo, bố mẹ làm nông, gia đình có 4 anh chị em, chị Vy là chị cả. Từ nhỏ, chị đã ý thức rất rõ trách nhiệm của mình. "Hôm nay nhìn em thứ hai và thứ ba đang học đại học, em út học trung học phổ thông, tôi càng thấm thía rằng con đường học tập có thể thay đổi tương lai của một gia đình. Lý do tôi theo nghề giáo bắt đầu từ những ngày đầu tiên đi học.

Khi ấy, nhìn cô giáo mẫu mực, hiền lành, giọng nói ấm áp giữa lớp học nhỏ nơi bản làng, tôi đã thấy ánh sáng của tri thức thật gần gũi. Cô không chỉ dạy chữ, mà còn gieo vào các em học sinh niềm tin rằng dù sinh ra ở đâu, các em cũng có thể bước ra thế giới rộng lớn hơn.

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi đã ước mơ một ngày được đứng trên bục giảng, để mang lại cho những đứa trẻ vùng cao cảm giác ấm áp và hy vọng giống như tôi từng được nhận", chị Vy tâm sự.

Nhưng còn một lý do đặc biệt hơn, đó là chị muốn viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ. "Ngày trẻ, mẹ vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể tiếp tục con đường học tập.

Mỗi lần nhắc lại, ánh mắt mẹ vẫn trĩu buồn. Tôi hiểu rằng trong đó có cả tiếc nuối và khát khao. Vì thế, tôi chọn nghề giáo không chỉ cho riêng mình. Tôi học thay phần ước mơ của mẹ. Tôi đứng lớp như một cách nối tiếp điều mẹ chưa thể làm. Và tôi tin, khi mình gieo chữ cho các em nhỏ vùng cao, cũng là lúc tôi đang viết tiếp giấc mơ mẹ đã từng phải dừng lại giữa chừng", chị cho biết.

Cô giáo trẻ cho rằng, chỉ có tri thức mới có thể giúp chị đi xa hơn dãy núi trước nhà, để thay đổi cuộc sống của bản thân và thay đổi cuộc sống đồng bào của mình. Với vai trò đại sứ nhân ái của chương trình "học cùng em", chị đã không ngừng vận động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.

Những cam kết hành động

Từ trải nghiệm của bản thân, chị Vy có điều kiện trực tiếp chứng kiến những chuyển biến tích cực của giáo dục miền núi Nghệ An trong những năm qua: hệ thống trường lớp từng bước được kiên cố hóa; nhiều chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh vùng đặc biệt khó khăn được triển khai; tỷ lệ học sinh đến lớp và duy trì sĩ số có cải thiện đáng kể; đội ngũ giáo viên trẻ ngày càng tâm huyết với nghề.

Cô giáo Bảo Vy hy vọng mang tiếng nói cử tri đồng bào dân tộc ít người tới nghị trường ẢNH: NVCC

Chị cho rằng, thực tế tại nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu thốn, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ, việc đi lại của học sinh, nhất là vào mùa mưa lũ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong chương trình hành động, chị Vy đặt trọng tâm vào 3 lĩnh vực chính: giáo dục, phát triển vùng dân tộc thiểu số và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Trước hết, chị dành quan tâm đề xuất và kiến nghị hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dân tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đồng thời thúc đẩy đầu tư cơ sở vật chất trường lớp ở vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu là bảo đảm mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, đều có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ.

Cạnh đó, chị cam kết tích cực tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện hệ thống chính sách giáo dục, trong đó chú trọng các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo và học sinh dân tộc thiểu số.

Chị Vy cũng cam kết tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Chị nhấn mạnh trách nhiệm duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.