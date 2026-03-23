Cơ cấu, trình độ 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21.3, có 214 người trúng cử là đại biểu do Trung ương giới thiệu, 286 người do các cơ quan, tổ chức địa phương giới thiệu.

Cụ thể, với đại biểu Trung ương giới thiệu, khối cơ quan Đảng có 10/10 người trúng cử; khối cơ quan Chủ tịch nước có 2/2 người trúng cử; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) có 145/145 người trúng cử.

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ có 15/15 người; Bộ Quốc phòng (bao gồm bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) có 14/14 người; Bộ Công an (bao gồm cả bộ trưởng) có 3/3 người. TAND tối cao có 1/1 người trúng cử; Viện KSND tối cao có 1/1 người trúng cử; Kiểm toán nhà nước 1/1 người trúng cử.

Riêng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 23/25 người trúng cử. Có 2 người được giới thiệu thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không trúng cử là ông Dương Long Thành, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, và ông Nguyễn Hải Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Cả ông Thành và ông Nam đều ứng cử tại TP.HCM.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, đây lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người).

Đại biểu trẻ tuổi nhất 24 tuổi, cao tuổi nhất 75 tuổi

Về cơ cấu, thành phần, trong 500 người trúng cử Quốc hội khóa XVI, có 150 người là phụ nữ, chiếm tỷ lệ 30%; nam giới là 350 người, chiếm 70%.

Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 76 người (tỷ lệ 15,20%), trong đó lần đầu tiên có người trúng cử đại biểu Quốc hội người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Về độ tuổi, có 29 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dưới 40 tuổi. Người ở độ tuổi 40 - 50 có 172 người. Từ 50 - 60 tuổi có 264 người và trên 60 tuổi có 35 người.

Trong đó, người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ tuổi nhất là Lo Thị Bảo Vy, 24 tuổi (sinh năm 2002), quê quán Nghệ An, là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A (P.Tân Mai, tỉnh Nghệ An), ứng cử tại tỉnh Nghệ An. Lo Thị Bảo Vy cũng là đại diện duy nhất người dân tộc Ơ Đu lần đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội.

Trước đó, trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội có 3 người cùng sinh năm 2002 nhưng chỉ có Lo Thị Bảo Vy trúng cử.

Người trúng cử cao tuổi nhất là thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, năm nay 75 tuổi. Ông Vũ Hùng Vương quê quán tại Hưng Yên và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Vĩnh Long. Ông Vũ Hùng Vương cũng là ứng viên cao tuổi nhất trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

130 người trúng cử có trình độ tiến sĩ, 40 người là giáo sư, phó giáo sư

Thống kê từ danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cũng cho thấy có 420 người có trình độ trên đại học, chiếm 84%. Trong đó, nhiều nhất là các ứng viên có trình độ thạc sĩ với 246 người (chiếm 49,2%), 130 người có trình độ tiến sĩ và 4 người là bác sĩ chuyên khoa I, II. Trong số này, có 40 người là giáo sư, phó giáo sư.

Cạnh đó, có 78 người có trình độ đại học (cử nhân, kỹ sư) và chỉ có 2 người có trình độ dưới đại học (THPT, trung cấp, cao đẳng).

Về trình độ ngoại ngữ, đa số các ứng viên có trình độ tiếng Anh ở các cấp độ khác nhau với 472 ứng viên (chiếm 94,4%). Các ngôn ngữ khác xuất hiện khá ít như tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức…

Trong số 500 người trúng cử, có 230 đại biểu Quốc hội khóa XV tái đắc cử khóa XVI. Trước đó, có 235 đại biểu khóa XV ứng cử. Cùng đó, có 17 người từng là đại biểu các khóa trước đó ứng cử và cả 17 người đều trúng cử Quốc hội khóa XVI. Số đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội là 253 người, chiếm tỷ lệ 50,60%.

18/500 người trúng cử đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng

Cũng trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đảng viên chiếm tuyệt đại đa số với 482 người. Có 18/64 người ngoài Đảng trúng cử Quốc hội khóa XVI. Trong số này, có 6 người là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử như đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (ứng cử tại Hà Nội); Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân (ứng cử tại TP.HCM) và đại biểu Nàng Xô Vi, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (ứng cử tại tỉnh Quảng Ngãi)...

Trước đó, theo dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, số đại biểu ngoài Đảng khoảng 25 - 50 người.

Đáng chú ý, trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không có người nào tự ứng cử. Trước đó, trong danh sách 864 người ứng cử có 5 người tự ứng cử.

Về thành phần quê quán của 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 54 người trúng cử quê quán tại Ninh Bình. Xếp thứ 2 là tỉnh Hưng Yên với 52 người trúng cử. Số người trúng cử có quê quán tại Hà Nội có 46 người; Hải Phòng có 29 người; Thanh Hóa có 29 người; Bắc Ninh có 28 người; Nghệ An có 25 người; Phú Thọ có 20 người…



