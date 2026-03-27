500 người trúng cử đều đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Văn Chung
27/03/2026 19:59 GMT+7

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 500 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội.

Ngày 27.3, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22.3, chủ trì phiên họp thứ 5 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cuộc bầu cử đã rất thành công. Sự thành công thể hiện qua tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại, số lượng đại biểu được bầu bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng theo quy định.

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ngày 19.10.2025

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, đây là thành tích rất lớn vì trong các nhiệm kỳ trước, đôi khi số lượng đại biểu được bầu chỉ đạt 499 hoặc 498. "Lần này chúng ta thực hiện bầu một lần là đủ số lượng, không phải bầu lại hay bầu thêm", ông Đông nói.

Theo danh sách, 19 ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên Ban Bí thư tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri và trúng cử với số phiếu cao. Trong đó, các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trúng cử gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Về cơ cấu, số đại biểu khóa XV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước là 247 người (49,40%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội 253 người (tỷ lệ 50,60%). Tỷ lệ đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Có 150 đại biểu là phụ nữ (30%), 76 đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số (15,20%), 18 đại biểu là người ngoài Đảng (3,6%), 33 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi, tương ứng 6,6%).

Về trình độ chuyên môn, 418 đại biểu có trình độ trên đại học (83,60%), cao hơn 5,04% so với nhiệm kỳ khóa XV; 80 đại biểu có trình độ đại học (16%) và 2 đại biểu có trình độ dưới đại học (0,4%).

Vẫn theo ông Đông, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của đồng bào dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại VN.

Ngày 27.3 sẽ công bố xác nhận tư cách 500 đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự kiến ngày 27.3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chính thức công bố xác nhận tư cách 500 đại biểu Quốc hội.

Cơ cấu, trình độ 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

