Lãnh đạo và người có liên quan hàng loạt doanh nghiệp niêm yết như Phát Đạt, Khang Điền, Vietcap, Vietbank... đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu trong bối cảnh thị trường liên tục giảm trong các phiên gần đây. Cụ thể, theo thông báo của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức khớp lệnh. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 31.7 đến 29.8. Mục đích của giao dịch là cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nếu hoàn tất, ông Nguyễn Văn Đạt sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 294,7 triệu đơn vị, tương ứng 29,54% vốn điều lệ của Phát Đạt. Tạm tính theo thị giá hiện tại của cổ phiếu PDR, Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt sẽ phải chi khoảng 230 tỉ đồng để mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký. Động thái của người đứng đầu Phát Đạt diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PDR đã giảm hơn 22% từ đầu tháng 7 đến nay, xuống còn 11.500 đồng.

Lãnh đạo Phát Đạt, Vietcap, Vietbank tung hàng trăm tỉ đồng mua cổ phiếu ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng động thái trên, ông Tô Hải - thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán VCI) đăng ký mua 31 triệu cổ phiếu VCI theo nhu cầu cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 4.8 đến ngày 2.9, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Ông Tô Hải đang nắm giữ hơn 174 triệu cổ phiếu VCI, tương đương tỷ lệ sở hữu 15,13% vốn của Vietcap. Nếu giao dịch được hoàn tất, vị lãnh đạo này sẽ nâng số lượng nắm giữ lên hơn 205,3 triệu đơn vị, tương đương 17,83% vốn của công ty chứng khoán này. Ước tính để hoàn tất thương vụ, ông Tô Hải sẽ chi ra gần 620 tỉ đồng. Cổ phiếu VCI của chứng khoán Vietcap cũng giảm gần 27% kể từ đầu tháng 7.

Tương tự, tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH), ông Lý Tuấn Kiệt - Phó tổng giám đốc cũng đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu KDH từ ngày 23.7 đến 21.8. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Kiệt sẽ sở hữu hơn 20,6 triệu cổ phiếu KDH, tương ứng hơn 1,83% vốn điều lệ. Cổ phiếu KDH đã giảm từ gần 22.000 đồng vào đầu tháng 7 xuống 16.950 đồng, tương ứng giảm gần 30%. Ước tính ông Lý Tuấn Kiệt sẽ chi ra gần 340 tỉ đồng cho thương vụ mua cổ phiếu này.

Trước đó, bà Trần Thị Lâm - cổ đông lớn và là mẹ Chủ tịch HĐQT Dương Nhất Nguyên của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán VBB) cũng đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB từ ngày 22.7 đến 21.8. Sau giao dịch này, bà Lâm sẽ tăng sở hữu lên hơn 22,23 triệu cổ phiếu VBB, tương ứng sở hữu 1,88% vốn ngân hàng Vietbank. VBB đang có giá 13.000 đồng, ước tính bà Lâm sẽ chi ra khoảng 286 tỉ đồng để mua hết lượng cổ phiếu đăng ký.

Một số lãnh đạo các doanh nghiệp khác cũng đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu còn có Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán HPX) Đỗ Quý Hải đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu từ ngày 9.7 đến 7.8. Tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG), hai người con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Còn tại Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG), Tổng giám đốc Nguyễn Vinh An đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu...