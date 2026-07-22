Tổng giám đốc Masan Consumer chi gần 380 tỉ đồng mua cổ phiếu

Sáng 22.7, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã chứng khoán MCH) công bố thông tin giao dịch của người nội bộ. Theo đó, Tổng giám đốc Masan Consumer, ông Trương Công Thắng đăng ký mua vào 2,7 triệu cổ phiếu MCH trong thời gian từ ngày 28.7 - 26.8.

Trước giao dịch này, ông đang sở hữu hơn 4,11 triệu cổ phiếu MCH, tương ứng 0,315% vốn điều lệ công ty. Nếu giao dịch thành công, CEO của Masan Consumer sẽ nắm giữ hơn 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,52% vốn của công ty. Tạm tính theo thị giá hiện tại của MCH gần 140.000 đồng/cổ phiếu, ông Trương Công Thắng sẽ phải chi ra gần 380 tỉ đồng để mua hết lượng cổ phiếu đăng ký.

Tổng giám đốc Masan Consumer chi gần 400 tỉ đồng mua cổ phiếu ẢNH:MCH

Mới đây, cổ phiếu MCH đã được Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa bổ sung vào rổ VN30. Theo phân tích của Chứng khoán BIDV (BSC), cổ phiếu MCH đáp ứng các tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản và lợi nhuận sau thuế theo bộ quy tắc VN30 phiên bản 4.0. Với giá trị vốn hóa bình quân khoảng 173.389 tỉ đồng, doanh nghiệp này hiện đứng thứ 11 trên HOSE. Như vậy chỉ sau hơn nửa năm chuyển từ UPCoM sang HOSE, cổ phiếu MCH đã lọt vào rổ cổ phiếu blue-chips của sàn này. Bộ chỉ số VN30 bao gồm 30 doanh nghiệp có vốn hóa hàng đầu trên HOSE, lợi nhuận không âm theo báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét gần nhất. Muốn vào bộ chỉ số này, cổ phiếu phải được niêm yết trên 6 tháng, có khối lượng giao dịch bình quân 300.000 đơn vị mỗi ngày.

Masan Consumer là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan và vừa nâng vốn điều lệ lên hơn 13.000 tỉ đồng, tương ứng hơn 1,3 tỉ cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE. Kết thúc quý 1/2026, Masan Consumer ghi nhận doanh thu doanh thu quý 1/2026 là 8.472 tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỉ đồng, tăng 11,5%.