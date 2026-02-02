Masan Consumer tăng tốc kinh doanh, chuẩn bị mở room ngoại

Masan Consumer (HOSE: MCH) là một trong những doanh nghiệp hội tụ đồng thời hai yếu tố này, khi vừa ghi nhận sự phục hồi rõ nét trong kết quả kinh doanh quý 4/2025, vừa chủ động chuẩn bị cho việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL).

Nam Ngư - Thương hiệu với thông điệp Có Nam Ngư - Thêm hạnh phúc

Kinh doanh quay lại đà tăng trưởng, 2026 mở ra chu kỳ tăng tốc mới

Sau giai đoạn tái cấu trúc hệ thống phân phối trong nửa đầu năm 2025, Masan Consumer đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong quý cuối năm. Doanh thu quý 4/2025 đạt 9.275 tỉ đồng, tăng trưởng trở lại so với cùng kỳ. Đáng chú ý, riêng tháng 12.2025, doanh thu tăng trên 8%, cho thấy nhịp phục hồi đang được cải thiện theo từng tháng.

Động lực chính đến từ việc kênh bán hàng truyền thống (GT) dần ổn định trở lại, trong khi các kênh hiện đại, thương mại điện tử, HORECA và thị trường quốc tế tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số.

Tấp nập khách mua sắm tại siêu thị WinMart

Mô hình phân phối mới Retail Supreme giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp hơn với điểm bán và người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả trưng bày, kiểm soát giá bán, quản trị tồn kho và gia tăng tỷ lệ thành công của sản phẩm mới. Cụ thể, độ phủ điểm bán của hệ thống Retail Supreme đến cuối năm đạt gần 420.000 điểm, tăng ~70% so với trước khi triển khai. Năng suất đội ngũ bán hàng tăng gần 40%, phản ánh khả năng bán chéo và hiệu quả phục vụ tại điểm bán được cải thiện rõ rệt.

Ở góc độ ngành hàng, xu hướng cao cấp hóa trong thực phẩm tiện lợi tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, trong khi nhóm chăm sóc gia đình – cá nhân (HPC) duy trì tốc độ mở rộng tốt nhờ gia tăng độ phủ điểm bán. Các ngành hàng truyền thống như gia vị cũng đang dần thu hẹp đà suy giảm và từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng.

Người tiêu dùng quan tâm nhiều tới các ưu đãi dành cho hàng hóa thiết yếu

Bước sang năm 2026, Masan Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức hai chữ số. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã đi qua giai đoạn "ổn định lại hệ thống" và đang bước vào chu kỳ tăng trưởng dựa trên hiệu quả vận hành, dữ liệu thị trường và đổi mới sản phẩm, một nền tảng quan trọng cho câu chuyện đầu tư dài hạn.

Nâng room ngoại: Chuẩn bị "mở cửa" để tiếp nhận dòng vốn lớn

Song song với câu chuyện tăng trưởng kinh doanh, Masan Consumer đang triển khai các thủ tục pháp lý để tạo điều kiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL). Với nhà đầu tư cá nhân, đây có thể là một thông tin kỹ thuật, nhưng về bản chất, việc mở room ngoại giống như mở rộng "sức chứa" của cổ phiếu đối với dòng vốn nước ngoài.

Thịt mát MEATDeli được người tiêu dùng tin chọn

Khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài được mở rộng, cổ phiếu có điều kiện tiếp cận tốt hơn với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế, đặc biệt là các quỹ đầu tư dài hạn. Dòng vốn này thường đi kèm với yêu cầu cao về minh bạch thông tin, chuẩn mực quản trị và kỷ luật tài chính, qua đó góp phần nâng chất lượng thị trường. Đồng thời, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài cũng giúp cải thiện thanh khoản, tăng độ ổn định trong giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của doanh nghiệp đối với cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường đang dần kín room ngoại, những doanh nghiệp chủ động mở rộng FOL thường được đánh giá cao hơn về khả năng thu hút dòng vốn trung - dài hạn. Đây không chỉ là câu chuyện "mở thêm room", mà là một bước nâng cấp năng lực tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu, giúp doanh nghiệp chủ động đón cơ hội khi dòng tiền quốc tế quay lại mạnh mẽ hơn với thị trường Việt Nam.

Rau củ trái cây tươi ngon tại hệ thống siêu thị WinMart

Khi kết hợp ba yếu tố: Nền tảng kinh doanh đang phục hồi và tăng tốc; Chủ động mở rộng room ngoại; Bối cảnh thị trường Việt Nam bước vào chu kỳ nâng hạng, MCH đang dần hình thành một câu chuyện đầu tư dài hạn hấp dẫn: không chỉ là doanh nghiệp tiêu dùng dẫn đầu thị trường nội địa, mà còn là cổ phiếu có khả năng trở thành điểm đến của dòng vốn quốc tế trong tương lai.