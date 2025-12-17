Cổ phiếu MCH: Phòng thủ bằng dòng tiền, tấn công bằng đổi mới sáng tạo

Ban lãnh đạo MCH trả lời các câu hỏi của cổ đông Ảnh: MCH

Dòng tiền lệch pha và khoảng trống ngành tiêu dùng

Cấu trúc VN-Index hiện đang lệch pha khi dòng tiền tập trung nhiều vào 2 nhóm ngành trụ cột là Ngân hàng và Bất động sản - chịu rủi ro chu kỳ cao, khi lãi suất biến động hay chính sách tín dụng thay đổi.

Ngược lại, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) - "xương sống" phản ánh sức cầu của 100 triệu dân và có khả năng miễn nhiễm với suy thoái - lại thiếu vắng những đại diện xứng tầm trên sàn HOSE. Nhà đầu tư nước ngoài và các quỹ ETF thường gặp khó khăn khi tìm kiếm cổ phiếu đại diện cho câu chuyện tăng trưởng tiêu dùng Việt Nam do các mã hiện hữu hoặc đã bão hòa, hoặc quy mô quá nhỏ.

Với GDP bình quân đầu người tiệm cận 5.000 USD/năm, Việt Nam đang bước vào giai đoạn thay đổi hành vi tiêu dùng từ "ăn no, mặc ấm" sang "ăn ngon, mặc đẹp". Quy luật này đã từng diễn ra tại Trung Quốc khi thu nhập đạt ngưỡng tương đương, tỉ trọng hàng hóa cao cấp đã tăng vọt từ dưới 50% lên 80%. Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo đó nhờ sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu và thế hệ tiêu dùng mới (Gen Z, Millennials).

Giữa bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều ẩn số và lãi suất neo cao, khẩu vị dịch chuyển về các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, biên lợi nhuận cao và khả năng chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn, thay vì những mô hình "đốt tiền" giành thị phần.

Phòng thủ bằng dòng tiền, tấn công bằng tăng trưởng

Sự xuất hiện của cổ phiếu MCH (Masan Consumer) trên HOSE được dự báo sẽ kích hoạt làn sóng định giá lại cho toàn ngành tiêu dùng.

Hội trường đông đúc nhà đầu tư và cổ đông quan tâm tại sự kiện roadshow MCH

MCH được ví như "hầm trú ẩn" nhờ khả năng tạo dòng tiền vượt trội. So với các công ty cùng ngành trong khu vực Đông Nam Á có vốn hóa trên 1 tỉ USD, chỉ MCH thỏa mãn cả 3 tiêu chí: Tăng trưởng doanh thu 2 con số, biên lợi nhuận ròng trên 20% và kinh doanh đa ngành hàng tiêu dùng.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan xuất hiện tại sự kiện Roadshow MCH

Cụ thể, biên lợi nhuận gộp của MCH ổn định ở mức 45 - 46%, lợi nhuận ròng đat 23%. Hiệu suất vòng quay tài sản cố định đạt 4 lần - cứ 1 đồng đầu tư vào tài sản sẽ tạo ra 4 đồng doanh thu. Nhờ đó, MCH duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn, chi gần 1.5 tỉ USD giai đoạn 2018 - 2024. Tại Roadshow ngày 4.12, Phó Tổng Giám đốc Phạm Đình Toại đã cam kết duy trì chính sách cổ tức tiền mặt từ 50 - 80% mệnh giá (tương đương 5.000 - 8.000 đồng/cổ phiếu) trong ít nhất 10 - 15 năm tới. Đây là mức sinh lời vượt trội so với lãi suất tiết kiệm, tạo lớp phòng thủ vững chắc cho cổ phiếu trước biến động của thị trường. Điều này lý giải phần nào lý do Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang đã ví MCH như "viên kim cương gia bảo" của Masan.

Ông Phạm Đình Toại - Phó Tổng Giám đốc Masan Consumer

Không chỉ "phòng thủ", MCH còn là cổ phiếu "tấn công" điển hình với những động lực tăng trưởng mới, sẵn sàng khi chuyển sang sân chơi lớn HOSE.

Giai đoạn 2017 - 2024, doanh thu tăng trưởng bình quân 13%/năm (gấp đôi GDP). Đặc biệt, giai đoạn 2022 - 2024, tăng trưởng kép lợi nhuận sau thuế lên đến 20%/năm. Động lực cho sự bứt phá này đến từ 3 mũi nhọn: Đổi mới sáng tạo và cao cấp hóa; chiến lược "Go global" và mô hình phân phối trực tiếp "Retail Supreme".

Trong khi tỷ lệ thành công của sản phẩm mới trong ngành FMCG tại châu Á chỉ có 5%, MCH đã lên tới 20%. Sản phẩm mới đóng góp trực tiếp 20% tổng doanh thu giai đoạn 2017 - 2024. Chiến lược cao cấp hóa biến mì gói thành bữa ăn giá trị cao, hay nước mắm trở thành gia vị hạng sang… giúp gia tăng biên lợi nhuận đáng kể.

Chiến lược "Go Global" không chỉ xuất khẩu thô mà xuất khẩu thương hiệu. Mục tiêu đến 2028-2030, thị trường quốc tế sẽ đóng góp 10 - 15% doanh thu với biên lợi nhuận hoạt động gần 30%. "Việc đưa sản phẩm vào Costco và đàm phán với Walmart là những bước đi cụ thể để hiện thực hóa tham vọng này", Tổng Giám đốc Masan Group - ông Danny Le cho biết.

Chuyển đổi sang mô hình Retail Supreme, ứng dụng AI và Big Data để giúp tối ưu hóa tồn kho và gia tăng doanh số trên từng điểm bán là những bước đi quan trọng trên hành trình hiện đại hóa tiêu dùng của Masan

Cú hích từ việc chuyển sàn HOSE

Việc chuyển sàn lên HOSE sẽ là chất xúc tác để thị trường kích hoạt và khai phóng giá trị thực của cổ phiếu MCH. Theo Vietcap, MCH sẽ vào Top 7 vốn hóa toàn thị trường ngay khi chào sàn. Từ đó, khơi thông 3 dòng tiền lớn: Dòng tiền Margin cho nhà đầu tư cá nhân; dòng tiền từ các quỹ ETF lớn (VNM ETF, FTSE) nếu MCH lọt rổ chỉ số; và dòng vốn ngoại hàng tỉ USD đón đầu nâng hạng.

Ông Yuri Misnik - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Masan

Theo Tổng Giám đốc Danny Le, khi quá trình chuyển sàn HOSE hoàn tất, sẽ mang lại thanh khoản tốt hơn cho các nhà đầu tư hiện hữu. Đồng thời, thông qua báo cáo hàng quý theo chuẩn cao hơn, MCH dễ dàng tiếp cận với các dòng vốn quốc tế.

Với chiến lược "phòng thủ bằng dòng tiền, tấn công bằng tăng trưởng", MCH chuyển sàn HOSE không chỉ là một sự kiện tài chính, mà là sự khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Trên sàn UPCoM, kể từ khi có thông tin chuyển sàn, cổ phiếu MCH đã không ngừng gia tăng giá cũng như thanh khoản hàng ngày. Kết phiên 15.12, cổ phiếu MCH được giao dịch quanh 211.000 đồng/cổ phiếu, đã tăng gần 50% chỉ sau 1 năm.

Diễn biến giá cổ phiếu MCH từ đầu năm 2025 đến nay Nguồn: Vietstock



