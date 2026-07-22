Vì sao Masan tăng kế hoạch doanh thu vượt 100.000 tỉ đồng?

Sáng 22.7, Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026. Theo đó, công ty đặt doanh thu thuần cả năm từ 98.000 - 105.000 tỉ đồng (kế hoạch cũ là từ 93.500 - 98.000 tỉ đồng). Song song, kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm được điều chỉnh lên từ 10.000 - 11.500 tỉ đồng (kế hoạch cũ từ 7.250 - 7.900 tỉ đồng).

Masan điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với doanh thu vượt 100.000 tỉ đồng ẢNH: MSN

Việc điều chỉnh kế hoạch tăng được Masan cho rằng do dựa trên tình hình thực tế của thị trường và năng lực của tập đoàn. Tập đoàn này đã đạt lợi nhuận quý 1/2026 cao nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.974 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) của nền tảng tiêu dùng - bán lẻ đạt 2.455 tỉ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, WinCommerce - công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN - tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng có lợi nhuận khi đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 204 tỉ đồng trong quý 1/2026, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận 1,8%. Kết quả được thúc đẩy bởi lưu lượng khách hàng tăng, mở rộng mạng lưới kỷ luật và hiệu quả vận hành cải thiện. Hệ thống đã mở mới 225 cửa hàng trong quý đầu năm nay, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 4.817 điểm bán. Đáng chú ý, 100% số cửa hàng mở mới đã vượt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý. Song song, Masan Consumer (mã chứng khoán MCH) đạt doanh thu quý 1/2026 là 8.472 tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỉ đồng, tăng 11,5%. Hệ thống Phúc Long Heritage cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 569 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ. Một đơn vị khác thuộc tập đoàn là Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế theo quý cao kỷ lục, đạt 537 tỉ đồng, tăng vọt so với khoản lỗ 222 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước nhờ mặt bằng giá hàng hóa thuận lợi hơn, hiệu quả vận hành cải thiện và chi phí lãi vay thuần giảm xuống...