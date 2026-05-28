Masan và hành trình hiện đại hóa bức tranh tiêu dùng, bán lẻ

Vừa qua, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đánh dấu cột mốc 30 năm thành lập, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) - ông Nguyễn Đăng Quang đã khẳng định, Tập đoàn bước sang một chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới. Theo ông Quang, đây là thời khắc Masan hiện thực hóa tầm nhìn "Đại kết nối", hợp nhất thành công 3 trụ cột: Thương hiệu, Bán lẻ và Công nghệ. Với triết lý Phụng sự người tiêu dùng, Masan không chỉ hướng tới việc hiện đại hóa hạ tầng thương mại Việt Nam mà còn đặt mục tiêu chia sẻ giá trị thực đến 100 triệu người dân, hàng vạn người lao động và vinh danh những tài năng Việt.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group

Hành trình 30 năm và cột mốc mang tên "Đại kết nối"

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 cuối tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang chia sẻ, đây là ngày mà cá nhân ông đã chờ đợi suốt 30 năm kể từ khi Masan bắt đầu hành trình của mình một cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy khát khao phụng sự. Ông nhấn mạnh: "Sau 30 năm xây dựng từng mảnh ghép, hôm nay Masan bước vào giai đoạn kết nối tất cả để tạo nên một nền tảng tăng trưởng hoàn toàn mới".

Giải thích về khái niệm này, vị thuyền trưởng của Masan cho biết: "Đại Kết Nối là khoảnh khắc 3 trụ cột kinh doanh mạnh mẽ được kết nối và tích hợp thành một nền tảng, điều chưa từng có tại Masan, tại Việt Nam và có lẽ cả trên thế giới".

Ba trụ cột đó chính là:

Nền tảng xây dựng nhãn hiệu: Yếu tố đã tạo nên những công ty hàng tiêu dùng vĩ đại trong lịch sử đương đại như Coca-Cola, Pepsi, Unilever hay Procter & Gamble.

Nền tảng bán lẻ: Mạng lưới bao phủ, luôn theo sát và gắn kết trực tiếp nhất với các hộ gia đình.

Nền tảng công nghệ: ADN cốt lõi đã kiến tạo nên những đế chế như Amazon, Apple hay Tesla.

Quả ngọt từ hành trình 7 năm thử thách và mô hình "độc bản" không thể sao chép

Không chỉ là kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn, năm 2026 còn đánh dấu cột mốc 7 năm kể từ ngày Masan chính thức tiếp nhận hệ thống VinCommerce (nay là WinCommerce). Đó là 7 năm của thử thách, học hỏi, vươn lên và "vượt khó để thành công".

Các cửa hàng WiN đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh, tiện lợi

Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang tự hào nhắc lại quyết định táo bạo năm xưa: "7 năm trước khi tiếp nhận, Tập đoàn đã nhận ngay lập tức trong năm 2020 mức lỗ 3.000 tỉ đồng. Nhưng năm nay, Công ty WinCommerce hy vọng sẽ trả lại cho quý vị cổ đông 3.000 tỉ đồng đó". Điều này minh chứng cho triết lý bứt phá của Masan: Luôn tìm kiếm sự tăng trưởng gắn liền với lợi nhuận cao. Việc chuyển đổi thành công WinCommerce không chỉ đem lại vị thế về thị phần mà còn giúp Masan xây dựng được một thế hệ lãnh đạo tương lai xuất sắc.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về lý do mô hình Masan không thể bị sao chép, ông Nguyễn Đăng Quang khẳng định sức mạnh cốt lõi nằm ở "trí tuệ Masan" - nơi hội tụ của sự đam mê, tận tâm và cùng hướng tới một mục tiêu chung. Masan là một mô hình "độc bản" vì nó là thành quả cộng hưởng từ xã hội, cổ đông và người tiêu dùng. Chủ tịch ví Masan Consumer như "viên kim cương gia bảo", mà ở đó, mỗi quyết định chi tiêu, lựa chọn thương hiệu của người tiêu dùng chính là những giác cắt được mài giũa để tạo nên sự rực rỡ và giá trị bùng nổ của viên kim cương ấy.

Omachi - nhãn hiệu lấy tinh thần đổi mới, sáng tạo làm đầu, trình làng Lẩu tam hoa

Tiết kiệm 10% cho người tiêu dùng và nâng tầm cuộc sống

Hệ sinh thái của Masan được kiến tạo với mục tiêu vĩ mô: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. Masan đã vạch ra con đường rõ ràng để người tiêu dùng Việt Nam có thể tiết kiệm 10% cho các chi tiêu thiết yếu hằng ngày (so với mục tiêu 5% của 5 năm trước).

Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Việt Nam mới bắt đầu hình thành, con số 10% này là chìa khóa giúp 100 triệu người tiêu dùng và 26 triệu hộ gia đình có một cuộc sống đủ đầy, có thêm thặng dư để đầu tư cho tương lai.

Dòng nước mắm đặc sản Nam Ngư Phú Quốc

Không chỉ dừng lại ở khách hàng, nền tảng "Đại kết nối" còn hướng tới việc tối ưu hóa 20% hiệu quả hoạt động kinh doanh cho toàn chuỗi cung ứng. Nguồn lực này sẽ được dùng để cải thiện trực tiếp thu nhập của người lao động. Chủ tịch Masan Group nhấn mạnh mục tiêu nâng mức lương cho nhóm lao động phổ thông lên mức tối thiểu 10 triệu đồng/tháng, giúp họ không chỉ sống ấm no mà còn có khoản tích lũy vững chắc. Đồng thời, sự gia tăng hiệu quả này cũng sẽ là phần thưởng xứng đáng mang lại doanh thu, lợi nhuận và giá trị cổ phiếu vượt trội cho các cổ đông.

Tầm nhìn 5 - 10 năm tới: Khai phóng mảng Thịt và quy tụ tài năng Việt

Dù đã đạt được những bước tiến ngoạn mục, Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang vẫn thẳng thắn nhìn nhận những nhiệm vụ cần hoàn thành trong thập kỷ tới.

Thứ nhất là câu chuyện của thương hiệu MEATDeli. Dù sở hữu một sản phẩm chất lượng cao, MEATDeli hiện mới chỉ chiếm 2% thị phần do bị giới hạn ở mức 7% độ phủ phân phối. Thông qua nền tảng Retail Supreme và việc hoàn thiện hệ thống chuỗi lạnh, Masan đặt mục tiêu nâng độ phủ lên 90%, đưa thịt sạch hiện diện trong bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình Việt. Tại một thị trường có quy mô lên tới 15 tỉ USD, mảng kinh doanh thịt mang tiềm năng khổng lồ để trở thành một trụ cột vững chắc song hành cùng Masan Consumer.

Kokomi snack - một trong những sản phẩm mới, hấp dẫn các bạn trẻ

Thứ hai và cũng là khát vọng lớn nhất của ông Quang, là biến Masan trở thành một "điểm đến của tài năng". Sự vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới cần dựa trên trí tuệ và chất xám. Do đó, Masan định hướng trở thành mảnh đất hội tụ khát vọng, nơi các bạn trẻ có thể phát triển, cống hiến và thành công rực rỡ.

Bằng "Đại Kết Nối" và triết lý kinh doanh hướng về con người, Masan đã sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới đầy mạnh mẽ. Hành trình 30 năm chỉ là bước chạy đà để Tập đoàn tiếp tục hiện đại hóa bức tranh tiêu dùng, viết tiếp những chương mới đáng tự hào cho nền kinh tế Việt Nam.