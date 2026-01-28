Tập đoàn Masan của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2025

Theo Báo cáo tài chính quý 4/2025, Tập đoàn Masan của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang đạt doanh thu trong kỳ 23.246 tỉ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này đưa doanh thu cả năm của Masan đạt 81.621 tỉ đồng, tăng 8,7%. Đáng chú ý, lợi nhuận cả năm 2025 tăng gấp 1,6 lần so với năm 2024 khi đạt 6.764 tỉ đồng, hoàn thành 139% so với kịch bản cơ sở và ghi nhận mức kỷ lục từ trước đến nay.

Tập đoàn Masan của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang ghi nhận lợi nhuận kỷ lục năm 2025 ẢNH: MSN

Trong đó, doanh thu của WinCommerce đạt 38.979 tỉ đồng, tăng 18,3%; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số cả năm đạt 501 tỉ đồng, tăng gấp 86,6 lần so năm 2024. Trong năm qua, WinCommerce tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với 764 cửa hàng mới và hơn 90% số cửa hàng đã nhanh chóng đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) cửa hàng, nâng tổng mạng lưới lên 4.592 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm. Một đơn vị khác là Masan MEATLife (mã chứng khoán MML) có doanh thu cả năm đạt 9.230 tỉ đồng, tăng 20,7% và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số cả năm đạt 619 tỉ đồng, tăng gấp 24,4 lần so với cùng kỳ. Tương tự, Phúc Long Heritage cũng ghi nhận doanh thu cả năm 1.891 tỉ đồng, tăng 16,7% và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số cả năm đạt 195 tỉ đồng, tăng 57,2%...

Riêng Masan Consumer (mã chứng khoán MCH) đạt doanh thu 30.557 tỉ đồng, giảm 1,1%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số cả năm đạt 6.764 tỉ đồng, giảm 14,6%. Sự suy giảm chủ yếu đến từ thu nhập tài chính thấp hơn so với cùng kỳ, sau khi công ty thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Công ty tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tại các ngành hàng cốt lõi, đồng thời gia tăng thị phần ở nhiều ngành hàng khác.

Theo kế hoạch, Masan dự báo doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt từ 93.500 tỉ đồng đến 98.000 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15 - 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến đạt từ 7.250 tỉ đồng đến 7.900 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 7 - 17%.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ: "Chúng tôi tự hào về kết quả kinh doanh kỷ lục đạt được, và quan trọng hơn, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho những giá trị chuyển đổi dài hạn mà Masan đang kiến tạo. Chúng tôi đã số hóa nền tảng kênh bán lẻ truyền thống, xây dựng một mô hình bán lẻ hiện đại có khả năng mở rộng và sinh lợi, qua đó đặt nền móng cho hành trình trở thành một doanh nghiệp tích hợp tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ. Trong năm 2026, chúng tôi sẽ hợp nhất hệ sinh thái đối tác kênh truyền thống và WinCommerce trên một nền tảng bán lẻ chung, phát triển hệ thống vận hành số hóa xuyên suốt từ đầu đến cuối, đồng thời mở rộng nền tảng hội viên nhằm thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của hơn 100 triệu người tiêu dùng thông qua một hệ thống dữ liệu thống nhất, qua đó góp phần hiện đại hóa lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ tại Việt Nam. Tôi tin rằng chúng ta đang bước vào giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới, một hành trình kiến tạo giá trị bền vững cho người tiêu dùng, đối tác và cổ đông".