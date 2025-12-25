Hơn 1 tỉ cổ phiếu Masan Consumer chính thức giao dịch trên HOSE

Gần 1,07 tỉ cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình tăng trưởng chiến lược và kiến tạo giá trị dài hạn của công ty. Với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của công ty khi chào sàn HOSE ước đạt trên 227.000 tỉ đồng, thuộc nhóm cổ phiếu có thị giá cao nhất trên HOSE.

Nghi thức đánh cồng chính thức đưa cổ phiếu MCH vào giao dịch trên HOSE sáng 25.12 ẢNH: MCH

Tham gia sàn niêm yết lớn nhất của Việt Nam giúp công ty đón đầu các động lực tăng trưởng dài hạn của thị trường vốn, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để triển khai chiến lược tăng trưởng trung hạn. Việc niêm yết trên HOSE đóng vai trò như chất xúc tác, mở ra những cơ hội chiến lược mới cho Masan Consumer và các cổ đông. Việc niêm yết trên HOSE cũng mở ra thời điểm vàng để công ty đón đầu dòng vốn mới khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần đến nâng hạng thị trường, đồng thời mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận một doanh nghiệp FMCG hàng đầu, hoạt động trên nhiều ngành hàng thiết yếu. Sở hữu các thương hiệu mạnh trải rộng trên 12 ngành hàng lớn và đang tăng trưởng, Masan Consumer có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, xu hướng tiêu dùng cao cấp hóa, cũng như sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của ẩm thực Việt trên toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, cho rằng MCH không chỉ là "viên kim cương gia bảo" về giá trị mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và niềm tin Masan. "Ở Masan, chúng tôi tin rằng xây dựng các nhãn hiệu mạnh dựa trên sáng tạo đổi mới và hệ thống phân phối rộng khắp là con đường và chiến lược thành công trong ngành hàng tiêu dùng. Đó là điều MCH làm và làm được trong gần 25 năm qua. Ở Masan, chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ thay đổi tương lai nhân loại và thay đổi cách chúng ta tạo ra giá trị tiêu dùng cao nhất với sự tiêu tốn tài nguyên ít nhất. Và đó là điều MCH đang và sẽ làm được 1 cách sáng tạo... Tôi có một niềm tin tuyệt đối rằng MCH, như một nhãn hiệu dành cho 'Tiết kiệm, Đầu tư, Tăng trưởng và Giá trị' sẽ cùng với mọi sản phẩm khác của Masan có mặt ở mọi gia đình Việt Nam", ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan phát biểu tại lễ niêm yết và giao dịch cổ phiếu MCH trên HOSE ẢNH:MCH

Hiện Masan Consumer có vốn điều lệ hơn 10.676 tỉ đồng và đang lên kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô vốn thông qua việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông. Cụ thể, theo nghị quyết HĐQT ban hành ngày 11.12, doanh nghiệp dự kiến triển khai song song hai phương án tăng vốn. Thứ nhất là phân phối 10,88 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 10.000:103. Thứ hai là phát hành thêm 226,8 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ thực hiện 21,47%, tương ứng cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới.