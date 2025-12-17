Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

Hai cá nhân chi gần 1.400 tỉ đồng mua cổ phiếu Giầy Thượng Đình

Mai Phương
Mai Phương
17/12/2025 17:16 GMT+7

Lô cổ phiếu của Công ty CP Giầy Thượng Đình được bán đấu giá thành công với giá trị gần 1.400 tỉ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phiếu của Công ty CP Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán GTD, sàn UPCoM) thuộc sở hữu của UBND TP.Hà Nội. Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là gần 6,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 68,67% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình và giá bán khởi điểm 20.500 đồng/cổ phiếu. 

Có 15 nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá với số lượng đặt mua hợp lệ lên tới gần 39,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phiếu, giá đặt mua thấp nhất 25.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên đấu giá diễn ra vào ngày 16.12, có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Trong đó, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu, tương ứng gấp 10 lần giá khởi điểm. Với kết quả này, ước tính UBND TP.Hà Nội thu về khoảng hơn 1.379 tỉ đồng từ thương vụ thoái vốn. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 16.12 - 22.12.

Hai cá nhân chi gần 1.400 tỉ đồng mua cổ phiếu Giầy Thượng Đình- Ảnh 1.

Cổ phiếu Giầy Thượng Đình được hai nhà đầu tư cá nhân chi gần 1.400 tỉ đồng mua gấp 10 lần giá khởi điểm

ẢNH: GTD

Đáng chú ý, cổ phiếu GTD đã tăng trần liên tiếp trong hơn 2 tuần qua sau khi thông tin bán đấu giá lô cổ phiếu nói trên được công bố. Chốt phiên ngày 17.12, cổ phiếu GTD vẫn tiếp tục tăng trần lên 82.800 đồng bất chấp hai chỉ số VN-Index và HNX-Index chìm trong sắc đỏ. Tổng cộng chỉ trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu Giầy Thượng Đình đã tăng gấp 7 lần. Dù vậy, giá giao dịch trên sàn UPCoM hiện vẫn thua xa giá đấu thành công.

Trong văn bản giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội việc cổ phiếu GTD tăng trần trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 19.11 - 25.11 và từ 26.11 đến ngày 2.12, ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường và không xuất hiện biến động bất thường nào. Giầy Thượng Đình cho biết, việc cổ phiếu tăng giá là diễn biến khách quan theo quy luật cung cầu của thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch.

Công ty CP Giầy Thượng Đình tiền thân là Xưởng X30 thuộc Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu cần, được thành lập từ năm 1957 và được chuyển đổi thành công ty cổ phần kể từ tháng 7.2016. Sau đó, từ cuối năm 2016, 9,3 triệu cổ phiếu của Giầy Thượng Đình giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là GTD. Tính đến ngày 31.12.2024, vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình đang ở mức 93 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà nước gần 63,9 tỉ đồng (tỷ lệ sở hữu 68,7%); Công ty CP Đầu tư Thương mại Thái Bình góp vốn 9,3 tỉ đồng (tỷ lệ 10%) và các cổ đông khác góp vốn hơn 19,8 tỉ đồng (tỷ lệ 21,3%).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
