Chuyển sàn HOSE: Bước ngoặt giúp MCH mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn dài hạn

MCH sẽ là cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất sàn chứng khoán, được cấp margin

Một trong những yếu tố Vietcap đề cập là khả năng được xem xét cấp giao dịch ký quỹ (margin) sau khi cổ phiếu giao dịch ổn định. Theo ông Hoàng Nam, Giám đốc Phòng Nghiên cứu & Phân tích Vietcap: "Theo quy định hiện hành, sau khoảng 6 tháng giao dịch, cổ phiếu MCH sẽ đủ điều kiện để được xem xét cấp margin".

Cổ đông tham gia sự kiện Roadshow của MCH

Trong bối cảnh đó, nền tảng hoạt động của doanh nghiệp là yếu tố then chốt quyết định mức độ hấp thụ dòng vốn sau niêm yết. Masan Consumer hiện là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng có quy mô lớn trên thị trường, với danh mục sản phẩm trải rộng ở nhiều ngành hàng thiết yếu và hệ thống phân phối phủ rộng toàn quốc. Doanh nghiệp duy trì nền tảng kinh doanh ổn định, với doanh thu và lợi nhuận ở mức cao so với mặt bằng ngành, cùng biên lợi nhuận gộp thuộc nhóm dẫn đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh. Trong những năm gần đây, MCH liên tục ghi nhận doanh thu và dòng tiền kinh doanh duy trì ở mức tích cực, hiệu quả vận hành được cải thiện, qua đó tạo nền tảng tài chính vững chắc và mức độ quan tâm lớn từ các nhà đầu tư tổ chức.

Các sản phẩm mới trưng bày tại sự kiện Roadshow MCH

Theo ước tính của VCI, khi chính thức niêm yết trên HOSE, Masan Consumer (MCH) sẽ trở thành cổ phiếu tiêu dùng có vốn hóa lớn nhất trong VN-Index, đồng thời xếp khoảng thứ 7 trong số các doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn thị trường. Vị trí này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của MCH trong cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, nơi nhóm cổ phiếu tiêu dùng quy mô lớn vẫn còn khá hạn chế. Việc đạt được quy mô vốn hóa như vậy giúp cổ phiếu gia tăng mức độ hiện diện trong các bộ chỉ số quan trọng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn tổ chức và các nhà đầu tư dài hạn, những đối tượng thường ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành, quy mô lớn và có nền tảng tăng trưởng bền vững.

Omachi - Thương hiệu thực phẩm tiện lợi được giới trẻ Việt Nam yêu thích

Những yếu tố trên được xem là điều kiện quan trọng giúp cổ phiếu có khả năng cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí cần thiết khi giao dịch trên sàn HOSE.

Từ góc độ thị trường, giao dịch ký quỹ là công cụ quen thuộc giúp gia tăng sức mua và hiệu quả sử dụng vốn của nhà đầu tư. Trên thực tế, dù một cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, việc chưa được cấp margin thường khiến khả năng thu hút dòng vốn lớn bị hạn chế. Ngược lại, khi đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, mức độ tham gia của nhà đầu tư và thanh khoản của cổ phiếu thường có xu hướng được cải thiện rõ rệt.

Gia tăng thanh khoản, thu hút dòng vốn dài hạn

Bên cạnh yếu tố margin, Vietcap cũng đánh giá cao khả năng tham gia các rổ chỉ số lớn của MCH trong trung và dài hạn, khi cổ phiếu đáp ứng dần các tiêu chí về vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và thanh khoản sau niêm yết. Ông Hoàng Nam nhận định: "Masan Consumer có nhiều khả năng sẽ được xem xét bổ sung vào các rổ chỉ số lớn, trước mắt là VN30. Xa hơn, đến tháng 9.2026, cổ phiếu MCH có thể đủ điều kiện để tham gia các rổ chỉ số dành cho nhà đầu tư thụ động quy mô lớn tại Việt Nam, bao gồm những bộ chỉ số quen thuộc như VanEck hay Xtrackers. Masan Consumer hiện đã đáp ứng gần như đầy đủ các tiêu chí để có thể được xem xét đưa vào rổ chỉ số FTSE Emerging Markets (FTSE EM). Đây là một cột mốc mà giới đầu tư Việt Nam đã chờ đợi trong suốt hơn một thập niên".

Việc tham gia các rổ chỉ số không chỉ giúp mở rộng tệp nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư thụ động, mà còn góp phần nâng cao mức độ hiện diện của cổ phiếu trên thị trường vốn. Đây được xem là các yếu tố hỗ trợ mang tính trung hạn, thay vì tạo ra tác động tức thời trong ngắn hạn.

Wake-Up 247 - một trong những thương hiệu mạnh của Masan Consumer

Masan Consumer là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Cổ phiếu MCH của Masan Consumer sẽ chào sàn HOSE ngày 25.12 với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 224.866,9 tỉ đồng. Với gần ba thập niên phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực



