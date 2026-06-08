Masan vay hợp vốn quốc tế tín chấp trị giá 750 triệu USD

Sáng 8.6, Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố triển khai thành công khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp trị giá 750 triệu USD. Đây là khoản vay doanh nghiệp quốc tế có quy mô lớn và mức chi phí vốn cạnh tranh trong cùng kỳ hạn dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Đây cũng là cột mốc quan trọng không chỉ đối với Masan mà còn đối với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Tập đoàn Masan huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp trị giá 750 triệu USD ẢNH: MSN

Ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ, việc 15 ngân hàng quốc tế chấp thuận cho Masan vay tín chấp với mức 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây ba năm đã phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tổ chức tài chính toàn cầu vào khả năng tạo dòng tiền bền vững của tập đoàn. Những dòng tiền này đang được tạo ra từ hệ điều hành tiêu dùng (Consumer Operating System), nơi WinCommerce đóng vai trò bán lẻ cùng với Masan Consumer và Masan MEATLife với các thương hiệu mạnh giúp mở rộng tỷ trọng chi tiêu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, giá trị và vai trò chiến lược ngày càng gia tăng của vonfram (Masan High-Tech Materials) tiếp tục tạo thêm dư địa tăng trưởng cho tập đoàn. Nhờ vậy, hồ sơ tín dụng của Masan đã được thị trường định giá lại và điều đó sẽ được phản ánh vào giá trị của Masan.

Trong vòng ba năm, Masan đã cải thiện mạnh mẽ khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế khi biên lãi suất giảm từ 3,5% năm 2023 xuống còn 1,8% vào năm 2026. Đây là chi phí vốn cạnh tranh nhất mà tập đoàn từng đạt được trên thị trường vay hợp vốn quốc tế. Đây cũng là khoản vay hợp vốn đầu tiên của Masan có kỳ hạn lên tới 6 năm. Không chỉ thế, sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng tài chính quốc tế được thể hiện qua việc có tới 15 ngân hàng tham gia cam kết cấp vốn, với tổng nhu cầu đăng ký cao gấp 1,7 lần nhu cầu huy động của Masan. Trong tổng số vốn huy động, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, trong khi 260 triệu USD được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai. Giao dịch giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, đồng thời tiếp tục củng cố khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế dài hạn của Masan. Việc tái cấp vốn cũng dự kiến giúp tập đoàn tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.

Việc duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh mang lại cho doanh nghiệp lợi thế chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Khoản vốn dự phòng này giúp Masan duy trì sự linh hoạt tài chính, đồng thời tiếp tục cải thiện nền tảng tài chính trong trung hạn.