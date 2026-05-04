Tập đoàn Masan đạt lợi nhuận quý 1 kỷ lục

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) ghi nhận mức lợi nhuận quý 1/2026 cao nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.974 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) của nền tảng tiêu dùng - bán lẻ đạt 2.455 tỉ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ: Chúng tôi vừa trải qua một quý tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở niềm tin vào tương lai. Hệ điều hành Tiêu dùng không còn chỉ là một luận điểm hay ý tưởng, mà đã và đang vận hành hiệu quả trong thực tế. Nền tảng bán lẻ của Masan đang kết nối 500.000 cửa hàng bán lẻ truyền thống cùng hàng nghìn điểm bán WinMart trên toàn quốc. Nền tảng thương hiệu bảo đảm rằng trên mỗi quầy kệ đều có mặt những sản phẩm được phát triển dành riêng cho người tiêu dùng Việt Nam. Nền tảng số hóa liên kết tất cả thành một thể thống nhất, giúp mỗi tương tác thông minh hơn, mỗi trải nghiệm tốt hơn và mỗi mức giá hợp lý hơn. Khi ba động lực cùng vận hành đồng bộ, người tiêu dùng là bên hưởng lợi nhiều nhất: sản phẩm tốt hơn, giá tốt hơn và khả năng tiếp cận thuận tiện hơn.

Theo báo cáo, WinCommerce - công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN - tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng có lợi nhuận khi đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 204 tỉ đồng trong quý 1/2026, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận 1,8%. Kết quả được thúc đẩy bởi lưu lượng khách hàng tăng, mở rộng mạng lưới kỷ luật và hiệu quả vận hành cải thiện. Hệ thống đã mở mới 225 cửa hàng trong quý đầu năm nay, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 4.817 điểm bán. Đáng chú ý, 100% số cửa hàng mở mới đã vượt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý.

Song song, Masan Consumer (mã chứng khoán MCH) đạt doanh thu quý 1/2026 là 8.472 tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỉ đồng, tăng 11,5%. Hệ thống Phúc Long Heritage cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 569 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ. Một đơn vị khác thuộc tập đoàn là Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế theo quý cao kỷ lục, đạt 537 tỉ đồng, tăng vọt so với khoản lỗ 222 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước nhờ mặt bằng giá hàng hóa thuận lợi hơn, hiệu quả vận hành cải thiện và chi phí lãi vay thuần giảm xuống. Ngoài ra, phần lợi nhuận mà Masan ghi nhận từ Ngân hàng Techcombank trong quý đầu năm nay đạt 1.316 tỉ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Tiếp nối kết quả quý 1/2026 cao kỷ lục, Tập đoàn ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt lần lượt 51.500 tỉ đồng và 4.600 tỉ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng tương ứng 38% và 76% so với cùng kỳ năm trước.