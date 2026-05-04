Chính thức hướng dẫn hộ kinh doanh doanh thu 1 tỉ trở xuống xử lý thuế

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP ban hành ngày 29.4, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh được nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm, áp dụng từ 1.1.2026.

Như vậy, việc kê khai thuế theo quý chỉ áp dụng đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở xuống nói chung thuộc diện không phải nộp thuế, chỉ phải thực hiện thông báo doanh thu (mỗi năm 1 lần hoặc 2 lần đối với năm đầu tiên ra kinh doanh) theo Mẫu số 01/TKN-CNKD quy định tại Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Sau nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến có hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh được miễn thuế ẢNH: ĐAN THANH

Nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng thuộc trường hợp không phải nộp thuế, không phải kê khai thuế theo quý. Do sự điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế, với nhóm hộ này, hiện có 3 trường hợp xảy ra.

Thứ nhất, nếu hộ chưa nộp tờ khai quý 1: thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng đến cơ quan thuế, theo dõi doanh thu theo sổ kế toán.

Trường hợp đến hết năm 2026, doanh thu không vượt quá 1 tỉ đồng: thực hiện gửi thông báo doanh thu theo Mẫu số 01/TKN-CNKD tới cơ quan thuế chậm nhất ngày 31.1.2027.

Trường hợp hộ mới ra kinh doanh: lần 1, gửi thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm tới cơ quan thuế chậm nhất ngày 31.7.2026; lần 2, gửi thông báo doanh thu 6 tháng cuối năm tới cơ quan thuế chậm nhất ngày 31.1.2027.

Trường hợp hộ kinh doanh trong năm 2026 có doanh thu vượt trên 1 tỉ đồng so với dự kiến: thực hiện kê khai tờ khai tại quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng; nộp thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Thứ hai, nếu hộ đã nộp tờ khai quý 1 nhưng chưa nộp tiền: khi đã nộp tờ khai quý 1 đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh đã thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng, kê khai doanh thu và xác định số thuế phải nộp, hướng xử lý là tạm thời chưa nộp tiền, chờ hướng dẫn thêm từ cơ quan thuế.

Nếu lo ngại việc phát sinh tiền chậm nộp, hộ có thể điều chỉnh doanh thu về 0 để không còn nghĩa vụ thuế; đồng thời vẫn giữ được phụ lục số tài khoản ngân hàng mà không cần kê khai lại.

Về việc hủy tờ khai, hệ thống hiện tại không hỗ trợ hủy hồ sơ trực tuyến. Nếu thực hiện hủy phải lập hồ sơ giấy, thông báo lại số tài khoản và cơ quan thuế phải xử lý thủ công, gây mất thời gian cho cả hai bên. Vì vậy, cơ quan thuế không khuyến nghị thực hiện theo hướng này.

Ngoài ra, hộ kinh doanh cần tiếp tục theo dõi doanh thu: nếu đến hết năm 2026 doanh thu không vượt quá 1 tỉ đồng thì thực hiện thông báo doanh thu như trên. Nếu doanh thu vượt trên 1 tỉ đồng thì kê khai và nộp thuế tại quý phát sinh vượt ngưỡng.

Thứ ba, nếu hộ đã nộp tờ khai quý 1 và đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước: thực hiện tương tự như hướng dẫn tại trường hợp thứ hai.

Đồng thời, hộ tiến hành xử lý với số tiền đã nộp như sau: trường hợp đến hết năm 2026, doanh thu không vượt quá 1 tỉ đồng thì thực hiện thủ tục hoàn thuế.

Trường hợp trong năm 2026, doanh thu dự kiến vượt trên 1 tỉ đồng: số tiền đã nộp được bù trừ với số thuế phát sinh tại các kỳ khai thuế sau, nếu còn thiếu thì thực hiện nộp bổ sung.

Thuế cơ sở 8 tỉnh Bắc Ninh đặc biệt lưu ý, hiện tại, hộ kinh doanh không nên thực hiện thủ tục hoàn thuế ngay. Doanh thu năm 2026 còn biến động, chưa đủ cơ sở xác định có phát sinh nghĩa vụ thuế hay không. Cơ quan thuế cũng chưa có căn cứ để xử lý hoàn thuế.

Hộ kinh doanh cần tiếp tục theo dõi doanh thu thực tế và chờ hướng dẫn chính thức từ cơ quan thuế quản lý để thực hiện.