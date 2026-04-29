Chính thức miễn thuế cho hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh và 236.800 doanh nghiệp

Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Chính phủ ban hành hôm nay 29.4.

Theo đó, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh chính thức được nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm.

Doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh chính thức được nâng lên 1 tỉ đồng/năm

Nghị định nêu rõ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỉ đồng (trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử) nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỉ đồng.

Nội dung đáng chú ý khác tại nghị định là xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế với doanh nghiệp ở mức 1 tỉ đồng/năm.

Cụ thể, tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ (không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác trên phụ lục kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm trước liền kề.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn là khoảng 2.164 tỉ đồng

Trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động của kỳ tính thuế năm trước liền kề dưới 12 tháng thì tổng doanh thu kỳ tính thuế năm trước liền kề được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế đó chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế x với 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong tháng bất kỳ của kỳ tính thuế năm trước liền kề thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ tính thuế và dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế không quá 1 tỉ đồng thì doanh nghiệp không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết thúc kỳ tính thuế, trường hợp tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế vượt mức 1 tỉ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định và không phải tính tiền chậm nộp...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026.

Cơ quan thuế tính toán, với ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh và doanh nghiệp đều là 1 tỉ đồng/năm, sẽ có hơn 2,55 triệu hộ kinh doanh và khoảng 235.800 doanh nghiệp được miễn thuế.

Số giảm thu ngân sách nhà nước do miễn thuế với hộ kinh doanh là khoảng 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm); giảm khoảng 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn là khoảng 2.164 tỉ đồng.