Nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỉ, gần 5 triệu hộ kinh doanh giảm gánh nặng

Tại họp báo sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI trưa 24.4, trả lời câu hỏi liên quan đến việc một luật sửa 4 luật về thuế, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đã thông tin cụ thể về ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh.

Theo bà Yến, Quốc hội đã giao cho Chính phủ căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách và bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để quyết định cụ thể các mức doanh thu chịu thuế.

Cụ thể, Chính phủ sẽ quyết định mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân và hộ kinh doanh trong luật Thuế thu nhập cá nhân.

Hai là mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ và cá nhân kinh doanh trong luật Thuế giá trị gia tăng.

Ba là mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hợp tác xã khi thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về hợp tác xã trong luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo bà Yến, luật Thuế thu nhập cá nhân cũng như luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định mức doanh thu không nộp thuế của cá nhân và hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, cũng như mức doanh thu của hộ và cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thách thức, các hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân và hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải kịp thời có chính sách để ứng phó với diễn biến của thực tiễn, trong đó có ưu đãi về thuế để hỗ trợ cho cá nhân, hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp nhỏ.

Về việc tại sao nghị quyết không quy định ngưỡng chịu thuế cụ thể, bà Yến cho biết, Chính phủ trong quá trình rà soát, báo cáo, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cũng đã dự kiến quy định theo hướng nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng.

"Dự án luật giúp gần 5 triệu hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh", bà Yến nói. Chính sách này cũng đảm bảo sinh kế của người dân, an sinh xã hội và công bằng trong thực thi.

Về câu hỏi có nên quy định chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực, bà Yến lý giải, luật sửa đổi mới đang dừng lại ở việc thống nhất các mức doanh thu không phải nộp thuế của ba loại thuế.

Trước đó, với đa số đại biểu tán thành, sáng 24.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung 4 luật thuế. Đáng chú ý, với luật Thuế thu nhập cá nhân, Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế từ 500 triệu đồng với hộ kinh doanh.