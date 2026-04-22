Hệ sinh thái Masan tăng tốc quý 1: Khi tiêu dùng và bán lẻ cùng vượt kế hoạch

Những kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng, mà còn cho thấy các trụ cột trong hệ sinh thái của Masan đang bắt đầu vận hành đồng pha. Khi tăng trưởng và hiệu quả cùng cải thiện, triển vọng hoàn thành kế hoạch năm và câu chuyện định giá lại của doanh nghiệp trở nên rõ nét hơn.

Tăng trưởng vượt kế hoạch, cả bán lẻ và tiêu dùng cùng tăng tốc

Theo cập nhật mới nhất, WinCommerce ghi nhận doanh thu 11.363 tỉ đồng trong quý 1/2026, tăng 29,4% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 15-21%. Riêng trong hai tháng đầu năm, doanh thu đạt 7.872 tỉ đồng, tăng 32,2%, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm.

Song song, Masan Consumer ghi nhận doanh thu 8.473 tỉ đồng trong quý 1/2026, tăng 13,1% so với cùng kỳ, nằm trong vùng mục tiêu tăng trưởng 11 - 15% cho cả năm. Kết quả này cho thấy mảng tiêu dùng đã quay lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Đáng chú ý, tăng trưởng của MCH đến từ nhiều ngành hàng chủ lực. Gia vị tăng 17,1%, thực phẩm tiện lợi tăng 14% và hóa mỹ phẩm tăng mạnh 34,2%, cho thấy danh mục sản phẩm đang vận hành đồng đều. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một động lực đơn lẻ và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn.

Ở góc độ tổng thể, việc cả hai mảng tiêu dùng và bán lẻ cùng tăng trưởng vượt kế hoạch ngay từ quý đầu năm là tín hiệu quan trọng, cho thấy hệ sinh thái Masan không chỉ tăng trưởng riêng lẻ, mà đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đồng bộ.

Mở rộng quy mô đi cùng hiệu quả, Retail Supreme và WinMart+ nông thôn là động lực chính

Một trong những điểm nổi bật trong quý 1 là sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tăng trưởng.

Với WinCommerce, doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) tăng 14,3%, phản ánh hiệu suất vận hành tại các điểm bán hiện hữu được cải thiện. Đồng thời, hệ thống tiếp tục mở rộng mạnh với 225 cửa hàng mới trong quý, nâng tổng số điểm bán lên hơn 4.800 cửa hàng trên toàn quốc.

Đáng chú ý, mô hình WinMart+ nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hơn 60% so với cùng kỳ. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng địa lý, mà là chiến lược khai thác khu vực có dư địa lớn, chi phí vận hành thấp hơn và tiềm năng sinh lời tốt hơn.

Ở phía Masan Consumer, mô hình phân phối Retail Supreme tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong chiến lược tăng trưởng. Hệ thống đã mở rộng lên khoảng 430.000 điểm bán, tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi số lượng SKU trên mỗi đơn hàng đạt hơn 5 sản phẩm.

Điều này cho thấy tăng trưởng không chỉ đến từ mở rộng độ phủ, mà còn từ việc gia tăng giá trị trên từng điểm bán. Retail Supreme không chỉ là hệ thống phân phối, mà đang trở thành nền tảng giúp Masan Consumer kiểm soát tốt hơn hoạt động bán hàng, tối ưu danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo kế hoạch, Retail Supreme có thể đóng góp 30 - 40% tăng trưởng doanh thu của MCH trong năm 2026, qua đó trở thành một trong những động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng dài hạn.

Hiệu ứng cộng hưởng củng cố triển vọng 2026 của Masan

Khi đặt hai mảng kinh doanh cạnh nhau, có thể thấy rõ hiệu ứng cộng hưởng trong hệ sinh thái của Masan.

WinCommerce đóng vai trò là hạ tầng bán lẻ, giúp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua mạng lưới hàng nghìn cửa hàng. Ngược lại, Masan Consumer cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng và có sức tiêu thụ cao, giúp gia tăng lưu lượng khách hàng và giá trị giỏ hàng tại các điểm bán.

Không chỉ dừng lại ở phân phối, hệ thống bán lẻ còn đóng vai trò là kênh thử nghiệm sản phẩm mới, giúp Masan Consumer rút ngắn chu kỳ đổi mới và phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường.

Sự kết hợp giữa dữ liệu tiêu dùng từ hệ thống bán lẻ và năng lực phát triển sản phẩm của Masan Consumer đang tạo ra lợi thế cạnh tranh khó sao chép. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng, mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng trong dài hạn.

Trong bối cảnh cả hai mảng kinh doanh đều ghi nhận kết quả vượt kế hoạch ngay từ quý đầu năm, triển vọng hoàn thành mục tiêu 2026 của Masan đang trở nên rõ ràng hơn. Quan trọng hơn, khi tăng trưởng, hiệu quả và quy mô bắt đầu vận hành đồng pha, hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Masan đang tiến gần hơn tới một giai đoạn định giá lại trong trung và dài hạn.