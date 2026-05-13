Masan hoàn tất bán 2% cổ phần MSR, chuẩn bị chuyển qua sàn HOSE

Ngày 13.5, Tập đoàn Masan công bố công ty con mà Masan sở hữu 100% vốn đã hoàn tất việc bán gần 22 triệu cổ phiếu, tương đương 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR), thông qua các giao dịch trên hệ thống UPCoM theo đúng quy định hiện hành. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn MSN tại MSR giảm từ khoảng 94,89% xuống 92,89%, đồng thời tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) của MSR tăng lên 7,11%.

Masan hoàn tất bán 2% cổ phần MSR của Masan High-Tech Materials (trong ảnh là toàn cảnh nhà máy Núi Pháo của MSR)

Việc chuyển nhượng thành công 2% cổ phần MSR trong bối cảnh nhu cầu đăng ký mua vượt số lượng chào bán, qua đó giúp duy trì điều kiện công ty đại chúng, gia tăng tỷ lệ free float, cải thiện thanh khoản để chuẩn bị cho kế hoạch chuyển niêm yết của MSR từ UPCoM sang HOSE vào năm 2027. Cán bộ nhân viên Masan tham gia với cam kết hạn chế chuyển nhượng trong 3 tháng.

Ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ: Khoáng sản chiến lược không còn là câu chuyện của ngành khai khoáng, đó là câu chuyện của an ninh quốc gia và cuộc đua công nghệ toàn cầu. MSR không đơn thuần là công ty khai thác vonfram. MSR kiến tạo nền tảng vật liệu vonfram khan hiếm, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip AI, quốc phòng và các ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao. Tài nguyên vonfram hữu hạn. Nhu cầu không giới hạn. Đó là lý do MSR là tài sản cốt lõi, mang tầm vóc toàn cầu, không thể thay thế và giá trị của nó sẽ tăng theo thời gian, tạo ra dòng tiền mạnh, bền vững, dài hạn.

Theo công bố ngày 1.4, Masan dự kiến bán tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành của MSR, tương đương gần 55 triệu cổ phiếu trong vòng 12 tháng. Giao dịch này đánh dấu bước khởi đầu trong lộ trình gia tăng giá trị của MSR. Các đợt bán cổ phần tiếp theo có thể mở rộng sang nhà đầu tư chiến lược, tổ chức và nhà đầu tư cá nhân, trong bối cảnh nhu cầu đối với MSR ngày càng gia tăng khi doanh nghiệp sở hữu một trong số rất ít nền tảng vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc.

Trong quý 1/2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.993 tỉ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt mức kỷ lục 537 tỉ đồng. Lợi nhuận quý 2/2026 được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng, đưa MSR tiến gần hơn tới khả năng hoàn thành hoặc vượt kế hoạch năm 2026 với doanh thu 20.300 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.500 tỉ đồng.